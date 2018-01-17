  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ayrıldı diye genç kadına iğrenç şantaj!

Ayrıldı diye genç kadına iğrenç şantaj!

Arnavutluk vatandaşı Emilyana M. (29), barışma isteğini geri çevirdiği için özel fotoğraflarını Facebook’ta yayınladığı iddiasıyla eski sevgilisi Ali Ş.B.B (47) hakkında şikayetçi oldu. Hakkında 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Ş.B.B “Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım” ifadesini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-01-2018 10:40 - Güncelleme: 17-01-2018 10:40

Arnavutluk vatandaşı Emilyana M. (29), barışma isteğini geri çevirdiği için özel fotoğraflarını sosyal medya hesabı Facebook’ta yayınladığı gerekçesiyle eski sevgilisi Ali Ş.B.B (47) hakkında şikayetçi oldu.

Hakkında 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Ş.B.B “Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, aralarındaki ilişkinin bitmesinin ardından Ali Ş.B.B., Emilyana M.’ye kendisini aramadığı takdirde, birlikte çektirdikleri çok özel fotoğrafları internette yayınlayacağını söyledi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLAYIP ŞANTAJ YAPTI

“Baba cevap vermediğin sürece hayatın zehir olacak”, “Bunları patronu görsün mü? Ok resimler yükleniyor”, “Cevap versen iyi olur yoksa tüm pis resimler yayınlanacak” mesajları atarak şantaj yaptı. Karşılık alamayan Ali Ş.B.B., Facebook’ta açtığı profillerde Emilyana M.’nin özel fotoğraflarını yayınladı. Emilyana M. şikayetçi olunca Ali Ş.B.B.’nin “Şantaj”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Emilyana M. “Çalıştığım iş yerini sürekli arayarak benimle konuşmak istedi. İş yerine geleceğim, seni öldüreceğim, aileni öldüreceğim, senin hayatını zindan edeceğim, Amerika’ya tekrar seni göndereceğim’ şeklinde sözler söyledi. Evime kadar da geldi, şikayetçiyim” dedi.

SAVUNMASI DA 'PES' DEDİRTTİ

Sanık Ali Ş.B.B. de ise savunmasında, “Emilyana M. benim eski kız arkadaşım olur. Biz ayrıldık. Ayrıldıktan sonra yüz yüze hiçbir şekilde görüşmedik. Bir kez de telefonda konuştuk. Onun dışında herhangi bir görüşmemiz olmadı. Ayrıldıktan sonra çekilmiş olduğumuz fotoğraf ve videoyu Facebook adresimde paylaştım. Bunun da onu rahatsız edeceğini düşünmedim. Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım. Herhangi bir art niyet onu rahatsız etme düşüncem yoktu. Zaten bir süre sonra fotoğrafları ve videoları da kaldırdım. Kesinlikle bundan sonra böyle bir şey yaşanmayacak” dedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ayrıldı diye genç kadına iğrenç şantaj! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat