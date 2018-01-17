Ayrıldı diye genç kadına iğrenç şantaj!

Arnavutluk vatandaşı Emilyana M. (29), barışma isteğini geri çevirdiği için özel fotoğraflarını sosyal medya hesabı Facebook’ta yayınladığı gerekçesiyle eski sevgilisi Ali Ş.B.B (47) hakkında şikayetçi oldu.



Hakkında 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Ş.B.B “Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, aralarındaki ilişkinin bitmesinin ardından Ali Ş.B.B., Emilyana M.’ye kendisini aramadığı takdirde, birlikte çektirdikleri çok özel fotoğrafları internette yayınlayacağını söyledi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLAYIP ŞANTAJ YAPTI

“Baba cevap vermediğin sürece hayatın zehir olacak”, “Bunları patronu görsün mü? Ok resimler yükleniyor”, “Cevap versen iyi olur yoksa tüm pis resimler yayınlanacak” mesajları atarak şantaj yaptı. Karşılık alamayan Ali Ş.B.B., Facebook’ta açtığı profillerde Emilyana M.’nin özel fotoğraflarını yayınladı. Emilyana M. şikayetçi olunca Ali Ş.B.B.’nin “Şantaj”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Emilyana M. “Çalıştığım iş yerini sürekli arayarak benimle konuşmak istedi. İş yerine geleceğim, seni öldüreceğim, aileni öldüreceğim, senin hayatını zindan edeceğim, Amerika’ya tekrar seni göndereceğim’ şeklinde sözler söyledi. Evime kadar da geldi, şikayetçiyim” dedi.

SAVUNMASI DA 'PES' DEDİRTTİ

Sanık Ali Ş.B.B. de ise savunmasında, “Emilyana M. benim eski kız arkadaşım olur. Biz ayrıldık. Ayrıldıktan sonra yüz yüze hiçbir şekilde görüşmedik. Bir kez de telefonda konuştuk. Onun dışında herhangi bir görüşmemiz olmadı. Ayrıldıktan sonra çekilmiş olduğumuz fotoğraf ve videoyu Facebook adresimde paylaştım. Bunun da onu rahatsız edeceğini düşünmedim. Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım. Herhangi bir art niyet onu rahatsız etme düşüncem yoktu. Zaten bir süre sonra fotoğrafları ve videoları da kaldırdım. Kesinlikle bundan sonra böyle bir şey yaşanmayacak” dedi.



Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.