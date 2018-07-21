Ayrı düştüler! Adnan Oktar'ın 'kedicik'leri Tekirdağ'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmaların ardından Oktar Babuna'nın da arasında yer aldığı 10 erkek ile 10 kadın, Tekirdağ'a sevk edildi.

Erkekler 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, kadınlar ise T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne kondu. Tutuklananlar arasındaki İbrahim Tuncer, ayağındaki proteze bağlı rahatsızlığı nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine konuldu.

ADNAN OKTAR EDİRNE'YE NAKLEDİLECEK

Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik koğuşta tutulan Oktar'ın Edirne Cezaevi'ne sevki kararlaştırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Oktar'ın jandarma tarafından Edirne'ye nakledilmesi bekleniyor.