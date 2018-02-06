Aynı kişi olduğuna inanmakta zorluk çekeceksiniz

Sosyal medyada her gün yüz binlerce fotoğraf paylaşılıyor. Bazı fotoğraflar sizi gülmekten yerlere yatırırken bazıları unutulmayacak hüzünlere neden oluyor. Whatsapp da bile sadece yılbaşı gecesi bir milyardan fazla fotoğraf paylaşıldığını düşünürsek internet aleminin adeta bir fotoğraf çöplüğüne dönüştüğünün farkındasınızdır. İçlerinden sizi etkiyecek güldürecek düşündürecek işte o an dedirtecek fotoğrafları sizin için derledik.. Twitter

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Sosyal medyada her gün yüz binlerce fotoğraf paylaşılıyor. Bazı fotoğraflar sizi gülmekten yerlere yatırırken bazıları unutulmayacak hüzünlere neden oluyor. Whatsapp da bile sadece yılbaşı gecesi bir milyardan fazla fotoğraf paylaşıldığını düşünürsek internet aleminin adeta bir fotoğraf çöplüğüne dönüştüğünün farkındasınızdır. İçlerinden sizi etkiyecek güldürecek düşündürecek işte o an dedirtecek fotoğrafları sizin için derledik.. Twitter

Facebook

Google Plus

2 38

Sosyal medyada her gün yüz binlerce fotoğraf paylaşılıyor. Bazı fotoğraflar sizi gülmekten yerlere yatırırken bazıları unutulmayacak hüzünlere neden oluyor. Whatsapp da bile sadece yılbaşı gecesi bir milyardan fazla fotoğraf paylaşıldığını düşünürsek internet aleminin adeta bir fotoğraf çöplüğüne dönüştüğünün farkındasınızdır. İçlerinden sizi etkiyecek güldürecek düşündürecek işte o an dedirtecek fotoğrafları sizin için derledik.. Twitter

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Google Plus

3 38