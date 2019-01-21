Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizlerinin her şeyi aynı, erkek arkadaşları bile! Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 7 senedir aynı erkeği paylaşıyor.
Geçtiğimiz gün bir gündüz programında canlı yayına katılan ikizler çok özel açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki ikiz kardeşler, 7 senedir birlikte oldukları Ben Byrne isimli adamla evleneceklerini ve sonrasında tek isteklerinin aynı anda çocuk doğurmak olduğunu söyledi.
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YORUM YAZIN Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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