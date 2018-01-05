Aynalı Tahir'in Sedef'iydi yaşadığı yere bakın yok artık!

Bir döneme damga vuran dizilerden biri Aynalı Tahir'di. 90'lı yıllarda yayınlanan ve birçok ismi o dönem ünlü yapan dizide Sedef karakterine hayat veren Yeşim Büber her zaman merak edilen isimlerden biri olmuştu. Aynalı Tahir dizisinden sonra ekranlara ara veren ve perşembe günleri Star Tv'de yayınlanan Siyah İnci dizisiyle yeniden ekranlara dönen Yeşim Büber'in yaşadığı yeri öğrenince şoke olacaksınız!