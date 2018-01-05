Aynalı Tahir'in Sedef'iydi yaşadığı yere bakın yok artık!

Aynalı Tahir'in Sedef'iydi yaşadığı yere bakın yok artık!

Bir döneme damga vuran dizilerden biri Aynalı Tahir'di. 90'lı yıllarda yayınlanan ve birçok ismi o dönem ünlü yapan dizide Sedef karakterine hayat veren Yeşim Büber her zaman merak edilen isimlerden biri olmuştu. Aynalı Tahir dizisinden sonra ekranlara ara veren ve perşembe günleri Star Tv'de yayınlanan Siyah İnci dizisiyle yeniden ekranlara dönen Yeşim Büber'in yaşadığı yeri öğrenince şoke olacaksınız!

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Aynalı Tahir'in Sedef'iydi yaşadığı yere bakın yok artık!

Her zaman farklı hayat tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Yeşim Büber, İstanbul'dan elini eteğini çekmişti. Birçok ünlü gibi o da İstanbul'da yaşamayayı tercih etmemişti. Fakat ünlüler genellikle köy hayatı tercih ediyordu. Yeşim Büber ise kendine çok farklı bir yol seçti.

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Aynalı Tahir'in Sedef'iydi yaşadığı yere bakın yok artık!

İki çocuğu ve eşiyle birlikte teknede yaşamayan Yeşim Büber adeta bir balık günü. 365 gün boyunca suda yaşayan ve orada bir hayat süren Yeşim Büber tekneyi evi olarak kullanıyor. Görüntü yönetmeni Eşi Mehmet Aksın ile birlikte yaklaşık 10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber'in hayatı merak ediliyor.

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Aynalı Tahir'in Sedef'iydi yaşadığı yere bakın yok artık!

Karada yaşamayı tercih etmeyen ve kendine su üzerinde hayat kuran Yeşim Büber'in ikiz çocuğu bulunuyor. İnstagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Yeşim Büber şimdilik Siyah İnci dizisine odaklanmış durumda.

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