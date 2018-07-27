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AYM'den 'ramazan davulu' ile ilgili karar!

AYM'den 'ramazan davulu' ile ilgili karar!

Anayasa Mahkemesi, İzmir'de yaşayan bir mühendisin başvurusu üzerine Ramazan ayında gece vakti davul çalınmasının özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiği iddiasını kabul etmeyerek, başvuruyu reddetti. Kararda, devletin müdahalesine gerek olmadığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 12:18 - Güncelleme: 27-07-2018 12:21

İzmir'de yaşayan inşaat mühendisi D.Ö., 2008 yılında Ramazan ayında davul çalınarak özel hayatına ve aile hayatına müdahale olduğu gerekçesiyle İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İzmir İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine dava Danıştay 10'uncu Dairesi'ne taşınmasına rağmen yerel mahkemenin kararı onaylanınca, başvurucu 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

'KATLANAMAYACAK BOYUTTA DEĞİL'
Anayasa Mahkemesi kararında, başvurucunun yaşadığı toplum tarafından gelenek olarak kabul edildiği şekliyle davul sesine maruz kaldığını belirterek, "Sesin gece uyku saatlerinde oluşması nedeniyle başvurucunun yaşam kalitesinin etkilendiği tartışmasızdır. Ancak, maruz kalınan sesin ortalama bir insanda oluşturacağı etkinin ve sese maruz kalma süresinin kural olarak katlanılmayacak boyuta eriştiğini söylemek güçtür.

Ayrıca meydana gelen rahatsızlığın yılın sadece belli bir zaman diliminde gerçekleşmesi ve bu zaman diliminin belirliliği nedeniyle öngörülebilir oluşu da başvurucunun ortaya çıkan rahatsızlığa katlanabilmesini sağlayacak önemli bir etkendir" denildi.

'ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKINI İHLAL ETMİYOR'
AYM'nin, kararının devamında ise şunlara yer verildi: 

"Diğer yandan başvurucunun ülke genelinde gerçekleşen bu faaliyetten diğer bireylere nazaran daha fazla etkilenmesini gerektirecek unsurların somut olayda mevcut olması ihtimal dahilinde ise de bu yönde bir bilgi veya olgu başvurucu tarafından ortaya konmuş değildir. Hal böyle olunca Türkiye'de yaşayan diğer kişilerle birlikte başvurucunun da maruz kaldığı sesin süresi ve yoğunluğu Anayasa'nın 20. maddesinde koruma altına alınan güvenceleri işletecek asgari ağırlıkta bulunmamaktadır. Dolayısıyla üçüncü kişiler tarafından belli bir kural dahilinde kontrollü olarak gerçekleşen davul çalma eylemi nedeniyle oluşan gürültünün devletin müdahalesini gerektirecek seviyeye ulaşmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Açıklanan gerekçelerle başvuruya konu çevresel meselenin özel hayata saygı hakkının korumasından yararlanacak ağırlıkta bulunmadığından başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşullar yönünden incelenmeksizin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir."

AYM, Ramazan ayında gece vakti davul çalınmasının özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiği iddiasını kabul etmeyerek, başvuruyu reddetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 12:19 HELAL OLSUN MAHKEMEYE, RAMAZAN DAVUL SESİ DUYMAK İSTEMEYENLER BİR ZAHMET TERK ETSİN

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