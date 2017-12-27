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AYM'den miting yasağıyla ilgili flaş karar

AYM'den miting yasağıyla ilgili flaş karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), toplantı ve yürüyüşlerin güneş batmadan bitirilmesine yönelik yasa hükmünü iptal etti. Kararın gerekçesi de açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 19:12 - Güncelleme: 27-12-2017 19:12

AYM, CHP'nin başvurusunu karara bağladı. Kararda güneş battıktan sonra toplantının devam etmesinin yasaklanmasının, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yapılan orantısız bir müdahale olduğu belirtildi.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Kararda trafik akışının bozulması riskinin genel yolların toplantılara tamamen kapatılmasına haklılık kazandırmadığı da belirtildi.

Açıklamada "Toplantı ve gösteri yürüyüşünün başkalarının günlük yaşamlarını bir miktar zorlaştırması kaçınılmazdır" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Halis 27 Aralık 2017 19:58 BEN ASLA KULLUK HAKKINI HELAL ETMIYORUM MAHSERDE ELLERIM YAKALARIN DA YOL KAPATANLARIN HER KAFASI ESEN YURUYUS YAPANIN RASTGELE KORNA CALANIN MAHALLE ARALARINDA DUGUN YAPIP KULAKLARI PATLATIRCASINA CALINAN MUZIKLERIN ASLA KULLUK HAKKKIMI HELAL ETMIYORUM

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