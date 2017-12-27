AYM'den miting yasağıyla ilgili flaş karar

AYM, CHP'nin başvurusunu karara bağladı. Kararda güneş battıktan sonra toplantının devam etmesinin yasaklanmasının, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yapılan orantısız bir müdahale olduğu belirtildi.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Kararda trafik akışının bozulması riskinin genel yolların toplantılara tamamen kapatılmasına haklılık kazandırmadığı da belirtildi.

Açıklamada "Toplantı ve gösteri yürüyüşünün başkalarının günlük yaşamlarını bir miktar zorlaştırması kaçınılmazdır" denildi.