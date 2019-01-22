AYM'den cinsel ilişki kararı! Astsubay ilişkiye girdiği kadınları çekip...

Anayasa Mahkemesi (AYM), E.P. isimli bekar bir astsubayın, birlikte olduğu kadınlarla çektiği cinsel ilişki görüntüleri ve fotoğraflar nedeniyle ordudan atılmasının ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ettiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), E.P. isimli bekar bir astsubayın, birlikte olduğu kadınlarla çektiği cinsel ilişki görüntüleri ve fotoğraflar nedeniyle ordudan atılmasının ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ettiğine karar verdi. Astsubayın ‘askeri casusluk’ soruşturması sırasında bir şüphelinin evindeki bilgisayardan çıkan görüntüleri nedeniyle ordudan atılmasını yerinde bulan yargı kararı sonrası E.P., yeniden yargılanacak. Twitter

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda askeri casusluk soruşturması adıyla anılan soruşturma kapsamında şüpheli O.S.nin evinde yapılan aramada el konulan dijital depolama cihazlarının içinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda astsubay olarak çalışan E.P’ye ait cinsel ilişki görüntüleri ve cinsel içerikli fotoğraflar bulundu.Soruşturmayı yürüten İstihbarat Başkanlığı görevlilerinin ifadesini aldığı E.P hakkında ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak nitelikte ahlak dışı davranışta bulunduğu’ gerekçesiyle TSK’dan ayırma kararı verildi. Twitter

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Ayırma kararına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde (AYİM) iptal davası açan E.P, dava dilekçesinde ‘çok sayıda takdir belgesi aldığını, hiçbir disiplin cezası bulunmadığını, özel yaşamına ait unsurların kurum disiplinini ve düzenini tehdit eden bir yönü bulunmadığını’ belirtti. E.P, bekar olduğu dönemde yaşadığı ilişkilere ait hukuka aykırı şekilde ele geçirilen görüntüler nedeniyle TSK’dan çıkarma cezası verilmesinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu iddia etti. Twitter

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