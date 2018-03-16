AYM'de Şahin Alpay hakkında ikinci kez ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi terör örgütü FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay için ikinci kez 'hak ihlali' kararı verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Zaman Gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve yazar Mehmet Altan hakkındaki kararını 20 Mart’ta açıklaması beklenirken, Anayasa Mahkemesi (AYM) önemli bir hamle yaptı.

Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay’ın hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine dair başvurusunu gündemine aldı. Kararı görüşen Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı verdi.

YEREL MAHKEMELER KARARA UYMADI

Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay hakkında daha önce de hak ihlali kararını vermiş ancak yerel mahkemeler AYM'nin bu kararına uymamıştı. Anayasa Mahkemesi, AİHM toplantısından önce gündemine aldığı Şahin Alpay dosyasını dün inceledi. Müzakereler sonucunda “ihlal kararı” üzerinde görüş birliğine varan Yüksek Mahkeme “gerekçe”de ise uzlaşamamıştı.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Şahin Alpay ile ilgili ikinci kez ihlal kararı verdi.

AHİM 20 MART'TA KARARI GÖRÜŞECEK

AHİM Şahin Alpay ve Mehmet Altan'la ilgili kararı 20 Mart'ta görüşecek.

Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararıyla ilgili şok gerçek!