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Aylin Kontante kimdir aslen nereli-Kontante ne demek

Aylin Kontante kimdir aslen nereli-Kontante ne demek

Aylin Kontante kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Aylin Kontante hamile mi soruları en çok merak edilenler arasına girdi. 6 yıldır oyuncu Alper Kul ile mutlu bir evliliği olan Aylin Kontante ikinci bebeğine hamile olduğunu müjdeledi. Çiftin bir erkek çocukları daha olacak.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 12:30 - Güncelleme: 16-07-2018 11:10

Aylin Kontante kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları başarılı oyuncunun hamilelik haberinin ardından merak konusu oldu. Oyuncu Alper Kul ile 6 yıldır mutlu bir evliliği olan Aylin Kontante ikinci bebeğine hamile, çiftin bir erkek bebeği daha olacak. 

 Bundan yaklaşık altı yıl önce hayatlarını birleştiren ikili ilk çocuklarını 2013 yılında kucaklarına almıştı. Aylin Kontante, ikinci bebeklerini beklediklerinin müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Eşiyle birlikte katıldıkları bir davette çekilmiş fotoğrafı hesabından paylaşan Kontante altına şu notu düştü: “Evet efendim kısmetse bir oğlumuz daha olacak”

Aylin Kontente kimdir: Aylin Kontente 30 Haziran 1982 İzmir doğumludur. Oyunculuk hayatına Güldür Güldür Show isimli programda devam etmektedir. 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü 2003 yılı mezunudur. Kampüsistan dizisi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Aylin Kontente 2012 yılında oyuncu Alper Kul ile evlenmiştir.

 Alper Kul kimdir? Alper Kum 5 Aralık 1975 İstanbul doğumludur. Aslen Trabzonludur. Eğitimini Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan sanatçı, Şehir Tiyatroları, DOT, IUSB (ABD), BKM gibi oluşumlarda oyunculuk yaptı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununu Türkiye'de ilk kez sahneye taşıdı.

2 Ekim 2009 tarihinde başlayan tek kişilik oyunu bir sezon boyunca BKM'de oynadi. 2010 tarihli kendi yazdığı Babamin Oglu adlı tek kişilik oyunu 3 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa'da sahneledi. 2010 yılında ilk kez sahnelenen AUT tiyatro oyunu ile Yılın Yazarı ödülü aldı. 2011 yılında yazdığı Barselo adlı tiyatro oyunu tiyatro Ikincikat'da sahnelendi. 2011'de atv'de başlayan 5'er Beşer adlı komedi tiyatro programından sonra, Star TV'de başlayan ve bu programın devamı niteliğindeki İnsanlar Alemi ve Güldür Güldür adlı programların proje tasarımlarını yaptı ve oynadı.

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