Aylin Coşkun fena çuvalladı!

Uzun bir aranın ardından 'Sinsirella' adlı şarkısıyla yeniden sevenlerinin karşısına çıkan güzel şarkıcı Aylin Coşkun, Instagram'da yaptığı yorumla alay konusu oldu! Aylin Coşkun, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına kendisine sevgi cümleleri kuran bir yorum yazdı.

FENA ÇUVALLADI

Aylin Coşkun, sahte hesaptan yapacağı bu yorumu yanlışlıkla kendi hesabından yapınca, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

HEMEN YORUMUNU SİLDİ

Aylin Coşkun, durum fark edilince yorumunu silmek zorunda kaldı.