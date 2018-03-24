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Aylarca konuşulmuştu Erdoğan ilk kez açıkladı: Artık bitti

Aylarca konuşulmuştu Erdoğan ilk kez açıkladı: Artık bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin başına yeniden geçmesinin ardından gündeme getirdiği partide metal yorgunluğu meselesiyle ilgili konuştu. Erdoğan Afrin'le birlikte metal yorgunluğunun bittiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 15:16 - Güncelleme: 24-03-2018 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere gittiği Samsun'da halka hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında "Ne dedik, inlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar'da kovaladık. Cudi'de kovaladık. Tendürek'te kovaladık. Kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi. 

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