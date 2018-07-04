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Aylan bebek için anlamlı hareket

Aylan bebek için anlamlı hareket

İtalya'da yer alan iki sivil toplum kuruluşu, umuda yolculukta özellikle çocukların hayatını kaybetmesine tepki olarak, cansız bedeni Bodrum sahilinde bulunan üç yaşındaki Aylan Kürdi'nin giysisinden esinlenip, Cumartesi günü "İnsanlık için kırmızı bir tişört giy" çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 11:55 - Güncelleme: 04-07-2018 11:55

Daha iyi yaşam koşulları için savaştan ya da açlıktan kaçarak, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacıların ilk duraklarından olan İtalya'da ''İnsanlık için kırmızı bir tişört giy'' girişimi başlatıldı.

Sivil toplum kuruluşları Libera ve Gruppo Abele, bu yolculuk sırasında adeta bir mezarlığa dönüşen Akdeniz'de, kendilerini taşıyan derme çatma teknelerin batması sonucu yaşamlarını yitiren umut yolcularını unutmadı.

''KIRMIZI BİR TİŞÖRT GİY''
Son olarak Libya açıklarında batan bir teknede, aralarında kırmızı tişört giyen üç çocuğun da olduğu 100'ün üzerinde sığınmacının ölmesinin ardından "İnsanlığın kanayan yarasına son vermek için kırmızı bir tişört giy" adlı çağrı yapıldı. 7 Temmuz Cumartesi gününü kapsayan çağrı, sığınmacılarla dayanışma ve Avrupa'nın dikkatini bu drama çekmeyi hedefliyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının başkanı olan don Luigi Ciotti, "kırmızı"nın, 2016 yılında DHA muhabiri Nilüfer Demir'in cansız bedenini fotoğrafladığı Alan Kürdi'nin giydiği tişörtün de rengi olduğunu hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:
"Aylan'ın bu fotoğrafı, tüm dünyayı duygulandırmış ve utandırmıştı. Kırmızı, aynı zamanda Libya açıklarında boğularak can veren o üç çocuğun tişörtlerinin de rengiydi. Hepimiz kırmızı birer tişört giyerek denizde hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiş oluruz."  

Modern Avrupa'nın, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik anlamına geldiğini ifade eden Ciotti, "Bir gün duralım ve sadece bir gün kırmızı bir tişört giyinelim, aynen insanlık mirası olan bu çocuklar gibi" dedi.

Avrupa'da sığınmacı akını son yılların en büyük tartışma konusu olurken, İtalya'daki popülist ve göçmen karşıtı aşırı sağcılardan oluşan yeni hükümet, bunu daha da alevlendirmişti.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenleri taşıyan gemilere limanları kapatınca büyük tepki çekmişti.     

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Kaynak : DHA

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