Aykut Kocaman'dan sürpriz teklife olumsuz yanıt

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda çalışmayan Aykut Kocaman, İran temsilcisi Traktör Sazi'den kendisine yapılan teklife 'hayır' yanıtı verdi.

KOCAMAN OLMAYINCA YANAL

Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Traktör Sazi yetkilileri sürpriz bir hamle daha yaptı. Ersun Yanal'a menajerler aracılığıyla yıllık 1.5 milyon Euro teklif edildiği, Yanal'ın ise yıllık 3 milyon Euro istediği iddia edildi.Kocaman ve Yanal'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

KOCAMAN'IN YARDIMCILARININ GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la beraber görev yapan ve Kocaman'ın ayrılığının ardından Cocu'yla devam eden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti.

ADI MİLLİ TAKIM'LA ANILIYOR

53 yaşındaki teknik adamın adı Milli Takım'la anılıyor. Aykut Kocaman'ın Kasım ayında oynanacak İsveç maçında alınacak herhangi bir olmsuz sonuçta Lucescu'nun yerine göreve geleceği konuşuluyor.