Ayıyı kovalarken bir anda...

Kar motosikletleriyle balık tutmaya giden iki adam, biraz önlerindeki ayıyı fark edince peşine düştüler. Ayı kaçmaya başladı ancak belli bir zaman sonra ani bir hareketle peşindeki motosikletliye dönerek aya kalktı ve motosikletliye zarar verecek yakınlığa ulaşmasına rağmen bir şey yapmadı. Daha sonra karlı tepeye doğru giden ayı gözden kaybolurken, olayı ucuz atlatan adam ve arkadaşı kamp yaptıkları yere sağ salim vardı.

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