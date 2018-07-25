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Ayı sandığı komşusunu öldürdü

Ayı sandığı komşusunu öldürdü

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, iddiaya göre ayı sesi duyduğunu sanarak av tüfeğini ateşleyen Serkan Ç.(39), komşusu Hüseyin Duman'ı (61) vurdu. Hastaneye kaldırılan Duman, kurtarılamadı.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 13:39 - Güncelleme: 25-07-2018 13:39

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beykonağı köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Hüseyin Duman, fasulye bahçesine zarar veren ayıları uzaklaştırmak için iki komşusuyla birlikte bölgeye gitti. Üç kişi köy dışındaki bahçeye dağılarak ayıları aramaya başladı.

Bu sırada Serkan Ç., iddiaya göre ağaçların arkasından gelen sesi ayı sanarak av tüfeğiyle ateş etti. Serkan Ç., bir süre sonra ateş ettiği yöne doğru gidince bahçe sahibi Hüseyin Duman'ı kanlar içerisinde buldu. Yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulansla Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesi'ne kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli Serkan Ç., gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 15:06 BU OLAYDA KUMPAS VARDIR NASIL AYI ZANNEDİYORSUN AYI İLE İNSANI SEÇEMİYORSUN AYI SENSİN

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