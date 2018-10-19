Katıldığı canlı yanında önemli açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Demirtaş'ın AİHM kararı öncesinde tahliye edilebileceğini söyledi.
HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) partisinin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi yönünde karar verebileceğini belirtti. Bilgen, “AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler” dedi.
Ayhan Bilgen, Halk TV’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.
Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili olarak AİHM’i beklediklerini belirten Bilgen, buradan tahliye kararının çıkabileceğini söyledi.
Bilgen, “AİHM’den tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çıkacağını bekliyoruz. AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler” dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ayhan Bilgen açıkladı Selahattin Demirtaş tahliye olabilir haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aslen nereli, ailesinin kökeni nedir, eşi Başak Demirtaş ve kızları hakkında bilinmeyenler neler? İşte Selahattin Demirtaş'ın eşi, ailesi ve çocukları ile biyografisi; Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER