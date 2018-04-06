Aydos Ormanları'nda korkutan yangın!

İstanbul Sancaktepe'deki Aydos Ormanı'nda birçok noktada eş zamanlı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti.

Aydos Ormanları'nda korkutan yangın!

İstanbul Sancaktepe'deki Aydos Ormanı'nda saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Ormanın birçok noktasında eş zamanlı çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti. Sultanbeyli, Sancaktepe, Yakacık ve Yenişehir itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yangına müdahale etti.

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Aydos Ormanları'nda korkutan yangın!

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ: Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturla başlattı.

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Aydos Ormanları'nda korkutan yangın!

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Aydos Ormanları'nda korkutan yangın!

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