Aydınlı cinci hocaya polis baskını!

AYDINLI cinci hoca adıyla bilinen ve alternatif tedavi yöntemleri uyguladığını iddia eden Mehmet Pala tutuklandı. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle şikayet üzerine gözaltına alınan Pala, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Televizyon kanallarında program yapan ve iki ayrı alternatif tedavi merkezi olduğunu söyleyen Mehmet Pala (36) gözaltına alındı. Denizli ve Bodrum'da iki ayrı merkezi bulunan ve buralarda "büyü, sihir değmesi ve nazar" gibi konularda tedavi sunduğunu ileri süren Pala, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Polis, Pala'yı Aydın'ın Bozdağan ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Yapılan incelemenin ardından Pala, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.