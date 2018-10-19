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Aydınlı cinci hocaya polis baskını!

Aydınlı cinci hocaya polis baskını!

Aydınlı cinci hoca olarak bilinen Mehmet Pala, gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden reklam yapan ve alternatif tedavi yöntemleri uyguladığını ileri süren Pala, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 23:29 - Güncelleme: 19-10-2018 00:26

AYDINLI cinci hoca adıyla bilinen ve alternatif tedavi yöntemleri uyguladığını iddia eden Mehmet Pala tutuklandı. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle şikayet üzerine gözaltına alınan Pala, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Televizyon kanallarında program yapan ve iki ayrı alternatif tedavi merkezi olduğunu söyleyen Mehmet Pala (36) gözaltına alındı. Denizli ve Bodrum'da iki ayrı merkezi bulunan ve buralarda "büyü, sihir değmesi ve nazar" gibi konularda tedavi sunduğunu ileri süren Pala, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Polis, Pala'yı Aydın'ın Bozdağan ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Yapılan incelemenin ardından Pala, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mefyeu 19 Ekim 2018 00:54 Devletimiz buna el atmali insanlari mahvediyorlar bùyù ile insan olduruyorlar bu bir gercek yaptiranda yapanda hapise atilmali.

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