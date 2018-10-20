Aydın'daki bu evin altında 40 ton altın olduğu söyleniyor devlet kazıyor

AYDIN’ın Koçarlı ilçesine bağlı Çeşme köyü altında 40 ton aldığı iddia edilen evin haberiyle çalkalanıyor. Olay defineciler sıradan ve basit köy evine tam 500 bin lira fiyat teklif edince ortaya çıktı. Şimde altında altın olduğu söylenen bu evde devlet eliyle kazıya başlandı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan o ev:
Aydınoğulları ve Cihanoğlu dönemlerinde kadıların oturduğu Mahalle olan Koçarlı Çeşme köyünün Kadılar Mahallesi'nde oturan Bayram Ali Ünlü, vefat edince evi çocuklarına miras kaldı.
Torunu Şendil Ünlü tarafından kullanılan eve satması için defineciler tarafından 500 bin teklif edilince ev sahibi durumdan şüphelenip jandarmaya müracaat etti.
SÖZÜ EDİLEN DİKİLİTAŞ EVİN ALTINDAKİ AHIRDAN ÇIKTI : Evin altında yapılan incelemede asırlardır adından söz edilen ‘dikilitaş’ da evin altındaki ahırda çıktı.
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