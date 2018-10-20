Aydın'daki bu evin altında 40 ton altın olduğu söyleniyor devlet kazıyor

AYDIN’ın Koçarlı ilçesine bağlı Çeşme köyü altında 40 ton aldığı iddia edilen evin haberiyle çalkalanıyor. Olay defineciler sıradan ve basit köy evine tam 500 bin lira fiyat teklif edince ortaya çıktı. Şimde altında altın olduğu söylenen bu evde devlet eliyle kazıya başlandı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan o ev: