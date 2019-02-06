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Aydın'da ilginç olay evin içi çöktü çamaşır makinesi il birlikte anne kız düştü

Aydın'da ilginç olay evin içi çöktü çamaşır makinesi il birlikte anne kız düştü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, lavaboya yönelen kadın bir anda kendini devasa bir çukurun içinde buldu. Yaşlı kadın ve onu kurtarmaya çalışan kızı yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 11:53 - Güncelleme: 06-02-2019 11:53

AYDIN'da ilginç bir olay yaşandı. 5 kişilik ailesiyle birlikte yaşayan 59 yaşındaki Güler Dinçol, sabah namazı abdestini almak için evin holündeki lavaboya gitti.

Güler Dinçol, abdest aldığı sırada lavabonun altında bulunan ve daha sonrada üzeri kapatılarak binaya dahil edilen holdeki kullanılmayan lağım çukuru büyük bir gürültüyle düştü. Çıkan gürültüyü duyan Dinçol’un 29 yaşındaki kızı Fatmagül Dinçol, oluşan 3 metre derinliğindeki çukura düşen annesini görünce yardım etmek istedi.

Annesini kurtarmaya çalışan kadın da, göçüğün genişlemesi nedeniyle çamaşır makinesiyle birlikte oluşan çukura düştü.  Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oluşan çukurdan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan Anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri evin holünde oluşan çukurun etrafında önlem aldı.

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