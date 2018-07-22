Aydın'da feci kaza! İki kardeş acı içinde kurtarılmayı beklerken yaptıklarına bak

AYDIN’da gece yarısı içinde iki kardeşin olduğu kamyonet, kasasında çilek serası taşıyan traktörle çarpıştı. Trafik kazası sonrası kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı beklerken, kurtarma ekipleri de adeta zamanla yarıştı. Ama meraklı kalabalık hem izleme hem de fotoğraf ve video çekme yarışına girince kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı. Kazada kamyonette sıkışan kardeşlerden biri ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Her açıdan kahreden kaza saat 01:00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Efeler Kanyaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan Hüdayi Sergin yönetimindeki 45 RJ 555 plakalı kamyonet çilek serası demiri taşıyan Muammer Yasan idaresindeki 09 Z 0796 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada oku kırılan traktör yoldan fırlayarak karşı şeridi aşıp demiryolu ile karayolu arasındaki alanda kaldı. Kazada fırlayan traktörün sürücüsü ile kamyonette bulunan Hüdayi ve Gönül Sergin yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Traktör sürücüsü Muammer Yasan ambulansla hemen hastaneye kaldırılırken, kamyonette sıkışan Hüdayi ve Gönül Sergin’i kurtarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.
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