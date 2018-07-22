Aydın'da feci kaza! İki kardeş acı içinde kurtarılmayı beklerken yaptıklarına bak

AYDIN’da gece yarısı içinde iki kardeşin olduğu kamyonet, kasasında çilek serası taşıyan traktörle çarpıştı. Trafik kazası sonrası kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı beklerken, kurtarma ekipleri de adeta zamanla yarıştı. Ama meraklı kalabalık hem izleme hem de fotoğraf ve video çekme yarışına girince kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı. Kazada kamyonette sıkışan kardeşlerden biri ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.