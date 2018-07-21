Aydın'da dört cenaze toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde pompalı tüfekli saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 kişi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Aydın'a gönderildi.
Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahalle Camisine getirildi.
Burada cenaze namazları kılınan Kahya çifti, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Saldıra yara almadan kurtulan çiftin 9 yaşındaki çocukları ise cami dışında bekledi. Gözyaşı döken çocuğu yakınları sakinleştirdi.
Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç'ın cenazesi ise Nazilli ilçesindeki Mastavra Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
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