Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında!

Son yılların en yağışlı Ocak ayını geride bırakan Aydın’da, taşkının neden olduğu zararın boyutu giderek artıyor.

Bölgede yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle son 3 yıldır yaşanmayan taşkın, Büyük Menderes Nehri yatağının aşırı yağışlarla birlikte patlamasıyla yüzünü yeniden gösterdi.

Bölgedeki bazı karayollarını ulaşıma kapayan ve Koçarlı’nın 3 bin kişilik nüfusuyla en büyük yerleşim yerlerinden birisi olan Yeniköy beldesinin yarısını yutan taşkın suları, Koçarlı ve Söke ovalarında yaklaşık 100 bin dönüm araziyi göle çevirdi.

Çine Adnan Menderes Barajı'nın devreye girmesi ve Büyük Menderes Nehri'nin aşağı Büyük Menderes Havzası'nda yapılan nehir yatağı ıslah çalışmaları nedeniyle 3 yıldır taşkın yaşamadığı için ovadan 2 ürün almaya başlayan üretici, bu yıl ciddi boyutlara ulaşan taşkın zararı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Buğday, arpa ve yonca başta olmak üzere 100 bin dönüm araziye etkilen ürünler, suyla dolan arazilerde çürümeye başladı.

En erken 1 ay, bazı çukur olan bölgelerde ise Haziran ayına kadar tarımsal faaliyetlerin yapılamayacağını savunan üreticiler, şimdiden kara kara düşünmeye başladı.