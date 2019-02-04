Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında!

AYDIN’da, 100 bin dönüm araziyi göle döndüren ve 3 bin kişinin yaşadığı beldenin yarısını yutan taşkının boyutu havadan görüntülendi. Göle dönen beldede yaşamaya çalışan üreticiler, Haziran ayına kadar üretim faaliyetlerinin yapılamayacağını iddia etti.

Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında!

Son yılların en yağışlı Ocak ayını geride bırakan Aydın’da, taşkının neden olduğu zararın boyutu giderek artıyor.

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Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında!

Bölgede yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle son 3 yıldır yaşanmayan taşkın, Büyük Menderes Nehri yatağının aşırı yağışlarla birlikte patlamasıyla yüzünü yeniden gösterdi.

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Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında!

Bölgedeki bazı karayollarını ulaşıma kapayan ve Koçarlı’nın 3 bin kişilik nüfusuyla en büyük yerleşim yerlerinden birisi olan Yeniköy beldesinin yarısını yutan taşkın suları, Koçarlı ve Söke ovalarında yaklaşık 100 bin dönüm araziyi göle çevirdi.

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Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında!

Çine Adnan Menderes Barajı'nın devreye girmesi ve Büyük Menderes Nehri'nin aşağı Büyük Menderes Havzası'nda yapılan nehir yatağı ıslah çalışmaları nedeniyle 3 yıldır taşkın yaşamadığı için ovadan 2 ürün almaya başlayan üretici, bu yıl ciddi boyutlara ulaşan taşkın zararı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

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