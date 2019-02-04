Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında!

Bölgedeki bazı karayollarını ulaşıma kapayan ve Koçarlı’nın 3 bin kişilik nüfusuyla en büyük yerleşim yerlerinden birisi olan Yeniköy beldesinin yarısını yutan taşkın suları, Koçarlı ve Söke ovalarında yaklaşık 100 bin dönüm araziyi göle çevirdi.