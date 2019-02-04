Aydın’da 100 bin dönüm tarım arazisi sular altında!

Son yılların en yağışlı Ocak ayını geride bırakan Aydın’da, taşkının neden olduğu zararın boyutu giderek artıyor.
Bölgede yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle son 3 yıldır yaşanmayan taşkın, Büyük Menderes Nehri yatağının aşırı yağışlarla birlikte patlamasıyla yüzünü yeniden gösterdi.
Çine Adnan Menderes Barajı'nın devreye girmesi ve Büyük Menderes Nehri'nin aşağı Büyük Menderes Havzası'nda yapılan nehir yatağı ıslah çalışmaları nedeniyle 3 yıldır taşkın yaşamadığı için ovadan 2 ürün almaya başlayan üretici, bu yıl ciddi boyutlara ulaşan taşkın zararı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.
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