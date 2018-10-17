Aydın, yaşadığı pişmanlıkları anlattı: Televizyon kariyerim bitti

İşte Aydın'ın açıklamaları;

Garip olan 5 kişi el ele estetiğe gittik. 5'i de benden daha star. Hepsi daha da cillop gibi oldular. Ben olamadım. Ben kimse için kötü bir şey söylemiyorum. Kızacaklar bana ama sosyal medyada yeterince konuşuyorlar artık biz yapmayalım. Tüm sosyal medya paylaşımların artık yoruma kapalı. Şimdi biri yorum yazmış 'onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı. ' Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış. En başından yaptırmasaymış.' diyorlar. Acaba senin elinde aynı imkanlar olsa sen neler yaptıracaktın, o dolgu kovasına baştan sona girip çıkmaz mıydın acaba?