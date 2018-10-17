Aydın, yaşadığı pişmanlıkları anlattı: Televizyon kariyerim bitti

Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan 'Kuşum Aydın', yaşadığı pişmanlığı canlı yayında anlattı. Yıllar önce yüzüne dolgu yaptıran Aydın, ''Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti.'' dedi.

Aydın, yaşadığı pişmanlıkları anlattı: Televizyon kariyerim bitti

Şarkıcı Aydın, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar önce yüzüne dolgu yaptıran Aydın, yaşadığı pişmanlığı canlı yayında anlattı. Aydın, ''Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum.'' dedi.

110
Aydın, yaşadığı pişmanlıkları anlattı: Televizyon kariyerim bitti

''CİLLOP GİBİ ÇOCUKTUM'': ''6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum.'' diyen Aydın, ''Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla. Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kendimle barıştım. Bu benim çektiğim bir ceza. Çünkü cillop gibi çocuktum. Kendime bunu yaptım.'' şeklinde konuştu.

210
Aydın, yaşadığı pişmanlıkları anlattı: Televizyon kariyerim bitti

İşte Aydın'ın açıklamaları;
Garip olan 5 kişi el ele estetiğe gittik. 5'i de benden daha star. Hepsi daha da cillop gibi oldular. Ben olamadım. Ben kimse için kötü bir şey söylemiyorum. Kızacaklar bana ama sosyal medyada yeterince konuşuyorlar artık biz yapmayalım. Tüm sosyal medya paylaşımların artık yoruma kapalı. Şimdi biri yorum yazmış 'onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı. ' Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış. En başından yaptırmasaymış.' diyorlar. Acaba senin elinde aynı imkanlar olsa sen neler yaptıracaktın, o dolgu kovasına baştan sona girip çıkmaz mıydın acaba?

310
Aydın, yaşadığı pişmanlıkları anlattı: Televizyon kariyerim bitti

6 yıl doldu yüzümde o dolgular. Almanya'ya bir konser gitmiştim. Duşa girdim. Burası ne kadar sıcak, hamam gibi yüzüm yanıyor dedim. Duştan bir çıktım yüzüm mosmor. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi. İçerde patlarmış. Botoks için bir şey demiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. İnsanlar o kadara acımasız ki.. Geçen gün birinin kıyafetine yorum yapayım dedim. Ay neler geldi. Olay benim yıllar önce giydiğim transparan gömleğe kadar geldi. Bir oradan tokatlıyorlar, bir buradan.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro