Aydın, yaşadığı pişmanlıkları anlattı: Televizyon kariyerim bitti

Şarkıcı Aydın, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar önce yüzüne dolgu yaptıran Aydın, yaşadığı pişmanlığı canlı yayında anlattı. Aydın, ''Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum.'' dedi.
''CİLLOP GİBİ ÇOCUKTUM'': ''6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum.'' diyen Aydın, ''Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla. Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kendimle barıştım. Bu benim çektiğim bir ceza. Çünkü cillop gibi çocuktum. Kendime bunu yaptım.'' şeklinde konuştu.
İşte Aydın'ın açıklamaları;
Garip olan 5 kişi el ele estetiğe gittik. 5'i de benden daha star. Hepsi daha da cillop gibi oldular. Ben olamadım. Ben kimse için kötü bir şey söylemiyorum. Kızacaklar bana ama sosyal medyada yeterince konuşuyorlar artık biz yapmayalım. Tüm sosyal medya paylaşımların artık yoruma kapalı. Şimdi biri yorum yazmış 'onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı. ' Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış. En başından yaptırmasaymış.' diyorlar. Acaba senin elinde aynı imkanlar olsa sen neler yaptıracaktın, o dolgu kovasına baştan sona girip çıkmaz mıydın acaba?
6 yıl doldu yüzümde o dolgular. Almanya'ya bir konser gitmiştim. Duşa girdim. Burası ne kadar sıcak, hamam gibi yüzüm yanıyor dedim. Duştan bir çıktım yüzüm mosmor. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi. İçerde patlarmış. Botoks için bir şey demiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. İnsanlar o kadara acımasız ki.. Geçen gün birinin kıyafetine yorum yapayım dedim. Ay neler geldi. Olay benim yıllar önce giydiğim transparan gömleğe kadar geldi. Bir oradan tokatlıyorlar, bir buradan.
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