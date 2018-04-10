Aydın Doğan yargılanmalı mı? Ahmet Kekeç yazdı

Aydın Doğan yargılanmalı mı? Son günlerin en çok sorulan sorusu bu oldu. Doğan Medya Grubu'nu Demirören Grubu'na satarak medya dünyasından çekilen Aydın Doğan'ın hesap vermesi gerektiğini düşününler var. Özellikle de 28 Şubat dönemindeki yayın politikasıyla nedeniyle.

Gazeteci Zafer Arapkirli ise Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in ve kimi yazarların Aydın Doğan'ın mutlaka yargılanması gerektiğini söylemesini eleştiriyor. Arapkirli'ye yanıtı bugünkü köşesinde veren Kekeç, kritik soruyu yöneltiyor.

ON BİNLERCE MAĞDUR HAKLARINI HELAL EDİYOR MU?

"...İnsanlardan helallik isteyen Aydın Doğan, “28 Şubat sürecinde istifaya zorlanan İslamcı koalisyon hükümetine karşı benim medya organlarım savaş verdi” demiş bir adamdır ve bugüne kadar başımıza gelmiş bütün kötü işlerin ya faili ya da (medya organları aracılığıyla) yönlendiricisidir.

Şerefli bir geçmiş bırakmamıştır. Buradan “Aydın Doğan yargılanmalıdır” gibi bir sonuç çıkar mı? İnsanları hapiste görme meraklısı değilim... Devri sabık peşinde de değilim.

Kimin yargılanıp yargılanmayacağına “yargı” karar verir... Söylediğim şey çok açık: Diyorum ki (Aydın Doğan’a hitaben), herkese hakkınızı helal ettiğinizi, bahtiyar olduğunuzu filan söylüyorsunuz, muhtemelen muarızlarınızın toleransına sığınıyorsunuz, iyi hoş da...

Sordunuz mu bakalım? Eseriniz olan binlerce, on binlerce mağdur haklarını helal ediyorlar mı? Hepsi bu... Bu son derece basit ve insani soru neden rahatsız ediyor sosyalizm yandaşlarını? Neden Aydın Doğan söz konusu olunca yükseltiyorlar terbiyesizlik çıtalarını? "

Ahmet Kekeç'in yazısının tamamı

Doğan Medya devredildi! Aydın Doğan neden 'kaşarlandık' dedi?