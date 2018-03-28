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Aydın Doğan satıştan vaz mı geçecek muhalefet umutlandı

Aydın Doğan satıştan vaz mı geçecek muhalefet umutlandı

Doğan Medya'nın satışı için Erdoğan Demirören'le el sıkışan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekleyen Aydın Doğan'ı muhalefet partilerinin satıştan vazgeçmek için ikna etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 10:24 - Güncelleme: 28-03-2018 10:24

Muhalefetin, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışı için Aydın Doğan ile temasa geçtiği öğrenildi. İddiaya göre Doğan, geri adım için beklenen işareti vermedi. Muhalefetin 2019'daki seçimler için sesini duyurabileceği bir medya arayışı içinde olduğu da belirtildi.

İddiayı Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün gündeme getirdi. Muhalefet, Aydın Doğan’ın 1998’de Milliyet gazetesini işadamı Korkmaz Yiğit’e satıp, yaşanan tartışma ve tepkiler üzerine geri alması olayının 20 yıl sonra yeniden yaşanabileceği beklentisiyle harekete geçti. Aydın Doğan'ı ikna çabası başladı ancak kararından dönmesine ilişkin bir işaret alamadılar. 

Doğan Medya'nın, Demirören Holding'e satışı siyasetin muhalefet kesimi için de sürpriz oldu. Satışa ait hiçbir ön duyum ve bilginin konuşulmayışı, satışa ilişkin şüphelere neden oldu. Bu nedenle muhalefet cephesinde Doğan'ın baskı nedeniyle medya grubunu satmaya karar verdiği iddia edildi. Aydın Doğan bu iddiaları, verdiği röportajda yalanlamıştı.

'FİYAT DÜŞÜK BULUNDU'
Bu nedenle bir tutum almak için öncelikle satışa ilişkin haberlerle yetinilmeyip Doğan Grubu’ndan yapılacak resmi açıklamanın beklenmesi tercih edildi. Gruptan yapılan açıklama satışı doğrularken, satışın 1.2 milyar dolarla gerçekleştiğine ilişkin bilgi ise 'fiyatın da düşük bulunması' nedeniyle şüpheleri artırdı.

MİLLİYET HATIRLATMASI 
2019 seçimlerine giderken sesini duyurabileceklerine inandıkları Doğan Medya'nın satılmasına engel olmak isten Muhalefeti geçmişte yaşanan bir hadise umutlandırdı. Bu, Aydın Doğan’ın, 1998’de o zaman grupta bulunan Milliyet gazetesini, iş adamı Korkmaz Yiğit’e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışma ve tepkilere yol açmıştı. Bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet’i geri almıştı.

İŞARET ALINAMADI
20 yıl önceki geri dönüşün mümkün olup olmadığı sorusu yanıt buldu. Bu kez durum farklıydı. Yürütülen görüşme trafiğinden, geri dönüş işareti alınamadı. 

YENİ MEDYA ARAYIŞI
Satıştan sonra muhalefette 2019 kampanyası için, Sadece AK Parti'ye karşı değil medya avantajına karşı da yeni bir ses duyuracak medya bakışı ve arayışları konuşuluyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 10:32 vah vah vah zavallılar...

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KİMDİR ?
Aydın Doğan
AYDIN DOĞAN KİMDİR?

Aydın Doğan (d. 1936, Kelkit, Gümüşhane, Türkiye), Doğan Holding Onursal Başkanı. Türkiye'nin önemli medya patronlarından biridir. Doğan, 1936 yılında Gümüşhane'de doğdu. Lise öğrenimini Erzincan'da tamaml

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