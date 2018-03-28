Aydın Doğan satıştan vaz mı geçecek muhalefet umutlandı

Muhalefetin, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışı için Aydın Doğan ile temasa geçtiği öğrenildi. İddiaya göre Doğan, geri adım için beklenen işareti vermedi. Muhalefetin 2019'daki seçimler için sesini duyurabileceği bir medya arayışı içinde olduğu da belirtildi.

İddiayı Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün gündeme getirdi. Muhalefet, Aydın Doğan’ın 1998’de Milliyet gazetesini işadamı Korkmaz Yiğit’e satıp, yaşanan tartışma ve tepkiler üzerine geri alması olayının 20 yıl sonra yeniden yaşanabileceği beklentisiyle harekete geçti. Aydın Doğan'ı ikna çabası başladı ancak kararından dönmesine ilişkin bir işaret alamadılar.

Doğan Medya'nın, Demirören Holding'e satışı siyasetin muhalefet kesimi için de sürpriz oldu. Satışa ait hiçbir ön duyum ve bilginin konuşulmayışı, satışa ilişkin şüphelere neden oldu. Bu nedenle muhalefet cephesinde Doğan'ın baskı nedeniyle medya grubunu satmaya karar verdiği iddia edildi. Aydın Doğan bu iddiaları, verdiği röportajda yalanlamıştı.

'FİYAT DÜŞÜK BULUNDU'

Bu nedenle bir tutum almak için öncelikle satışa ilişkin haberlerle yetinilmeyip Doğan Grubu’ndan yapılacak resmi açıklamanın beklenmesi tercih edildi. Gruptan yapılan açıklama satışı doğrularken, satışın 1.2 milyar dolarla gerçekleştiğine ilişkin bilgi ise 'fiyatın da düşük bulunması' nedeniyle şüpheleri artırdı.

MİLLİYET HATIRLATMASI

2019 seçimlerine giderken sesini duyurabileceklerine inandıkları Doğan Medya'nın satılmasına engel olmak isten Muhalefeti geçmişte yaşanan bir hadise umutlandırdı. Bu, Aydın Doğan’ın, 1998’de o zaman grupta bulunan Milliyet gazetesini, iş adamı Korkmaz Yiğit’e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışma ve tepkilere yol açmıştı. Bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet’i geri almıştı.

İŞARET ALINAMADI

20 yıl önceki geri dönüşün mümkün olup olmadığı sorusu yanıt buldu. Bu kez durum farklıydı. Yürütülen görüşme trafiğinden, geri dönüş işareti alınamadı.

YENİ MEDYA ARAYIŞI

Satıştan sonra muhalefette 2019 kampanyası için, Sadece AK Parti'ye karşı değil medya avantajına karşı da yeni bir ses duyuracak medya bakışı ve arayışları konuşuluyor.