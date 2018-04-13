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Aydın Doğan medyadan sonra D&R'yi de satıyor...

Aydın Doğan medyadan sonra D&R'yi de satıyor...

Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satan Aydın Doğan, Doğan Kitap'ın ("D&R") da 440 milyon liraya satışı konusunda Turkuvaz Grubu'na satmak için ön protokol imzaladı...

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 10:11 - Güncelleme: 13-04-2018 10:11

Aralarında Hürriyet, Posta, Kanal ve CNN Türk gibi medya kurumlarının bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu Demirören medya Grubu'na satan Aydın Doğan, Doğan Kitap'ın ("D&R") da 440 milyon liraya satışı konusunda Turkuvaz Grubu'na satmak için ön protokol imzaladı...

Doğan Holding'in KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R") sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir "ön protokol" imzalanmıştır.

Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

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