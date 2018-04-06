Aydın Doğan bu sözlerle veda etti

Bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu dün (5 Nisan 2018) 1.1 milyar dolar karşılığında resmen Erdoğan Demirören'e satan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, veda turuna başladı. 

Doğan'ın ilk durağı, Trump Towers'ta bulunan Posta gazetesi oldu. Burada çalışanlarından helallik isteyen Doğan, şunları söyledi:

"Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum. Ama bana haksızlık edenler çıktı, ben onlara da hakkımı helal ediyorum. Onlar ister etsinler, ister etmesinler. Allah biliyor, onların üzerinde de çok emeğim var. Çok iftira attılar bana... Zorlanma ve baskıyla mesleği bırakmıyorum. Bugünlere yüzümün akıyla geldim. Yaşım 82. Kızlarımla da konuştum onlar da 'İstersen artık kenara çekil' dediler”

  • Güncel 06 Nisan 2018 14:38
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Aydın Doğan bu sözlerle veda etti videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro