Aydın Doğan böyle veda etti: Kızlarım biz de...

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, veda turuna başladı. Doğan'ın ilk durağı, Trump Towers'ta bulunan Posta gazetesi oldu. Burada çalışanlarından helallik isteyen Doğan burada yaptığı konuşmada “Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettiğini söyledi. Zorlanma ve baskıyla mesleği bırakmıyorum. Yaşım 82. Çocuklarımla da konuştum onlar da sen istersen biz de çekiliriz dediler.” ifadelerini kullandı.

Aydın Doğan şunları söyledi:

"Hiç kimsenin hakkını yememeye, adil davranmaya gayret ettim. Bilmeden ya da istemeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben hepinize hakkımı helal ediyorum.

KIZLARIM SEN İSTERSEN BİZ DE ÇEKİLİRİZ DEDİLER

Ama bana haksızlık edenler çıktı, ben onlara da hakkımı helal ediyorum. Onlar ister etsinler, ister etmesinler. Allah biliyor, onların üzerinde de çok emeğim var. Çok iftira attılar bana... Zorlanma ve baskıyla mesleği bırakmıyorum. Bugünlere yüzümün akıyla geldim. Yaşım 82. Kızlarımla da konuştum onlar da 'Sen istersen biz de çekiliriz' dediler.”

“ASIL PATRON RIFAT OLDU”

Son konuşmada Posta ve Fanatik gazetelerine ayrı bir parantez açan Aydın Doğan, “Bu iki gazetenin bendeki yeri çok ayrı. Bunlar bizzat benim tarafımdan kurulmuş gazeteler. Ben kurdum ama asıl patronluğunu her zaman Rıfat (Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay) yaptı. Allah razı olsun. Her zaman namusu şerefi ile çalıştı gazeteyi buralara getirdi. Posta ve Fanatik’in kurucusu benim. Bunlardan ayrılmak daha zor. Bana hiçbir gün sıkıntı getirmeyen gazeteler oldular.” dedi.

Aydın Doğan, Posta binasının ardından Bağcılar'da bulunan Doğan Medya Center'a geçti. Burada Doğan'ı gazetenin bölüm şefleri karşıladı.

Daha sonra yapılan toplantıya Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, köşe yazarları Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök, Taha Akyol, Yalçın Bayer ve Murat Yetkin gibi isimler katıldı. Doğan'ın burada mesleği bırakma nedenlerini anlattığı ve bu isimlerden helallik istediği öğrenildi.