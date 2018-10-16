Aydemir Akbaş: Milli takım oyuncusunu kaldırımda ölmüşken gördüm!

1936 doğumlu olan sinema tarihinin vazgeçilmez ismi Aydemir Akbaş, gündeme dair sorulara yanıt verdi. Arda Turan ve Berkay hakkında da konuşan sanatçı "Bugünkü sanatçılarla tuvalete bile gitmem" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'I HIRSIZLARDAN TEMİZLEMEM LAZIM! Sağlık sorunları olan ve kontrollerinin iyi gittiğini söyleyen Akbaş, "Temiz çıktık, üç ayda bir kontrolüm oluyor. Orada kan değerlerimde eksiklik gördü doktor. Sonuçları beklemeyen doktor, 'Aydemir senin her tarafın benden sağlam' dedi. Benim daha yapmam, bitirmem gereken işler var. Galatasaray'ı hırsızlardan, mikroplardan, iki yüzlülerden temizlemem lazım. Daha işim çok." şeklinde konuştu. Twitter

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SİLAH ZORUYLA GETİRİLDİK! Kadir İnanır ile tartışma yaşayan günümüz komedyenleri Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar hakkında da konuşan Akbaş, İnanır'ın ayıp ettiğini dile getirerek, "Ben, Ali Poyrazoğlu, Mete İnselel, Bülent Kayabaş adeta silah zoruyla getirildik. Az buçuk, sinemayı kurtardık kapılar kırılıyordu. O dönemde bazı starların filmleri gecede 26 kişiye oynuyordu." Twitter

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"Adana'ya gittiğimde 'Ekmek paramız geldi' diye karşılıyorlardı. Her şey arak, şimdi bana bu sene üç senaryo geldi, aynısı geçen sene geldi, bu sene iki firma tarafından çekildi. Diziler de arak, hepsi araklama." Twitter

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