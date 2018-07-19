Aydan Şener sürpriz programla ekranlara dönüyor

Aydan Şener, yapımcılığını Yüksel Aman'ın üstlendiği ve hafta sonları sabah kuşağında yayınlanacak program için anlaşma imzaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Şener “Sürpriz bir programla çok yakında Kanal D ekranlarında sizlerle birlikte olacağım. Yapımcımla imzayı attık.." ifadelerini kullandı.