Aydan Kahraman kimdir aslen nereli 2018 O Ses Türkiye finali yıkılacak

Aydan Kahraman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları O Ses Türkiye 2018 birincisi kim oldu sorusunun cevabından önce merak konusu oldu. Büyülü sesi ve etkileyici performansıyla dün akşam finale kalan güzel isim bu akşam final sahnesine çıkarak bir kez daha sesiyle büyüleyecek. Murat Boz'un takımında yer alan Aydan Kahraman O Ses Türkiye 2018 şampiyonluğuna yakın isimlerden biri.

AYDAN KAHRAMAN KİMDİR: O Ses Türkiye'de cumartesi akşamı finalistler belirlendi. Ünlü sanatçıların takımında yer alan yarışmacılar, tarzlarına en uygun parçaları seçerek halkın beğenisine sundu.

FİNALE KALAN İSİMLER KİMLER OLDU: SMS ile halk oylamasının ardından ise finale kalan isimler belirlendi. İşte, o isimler;

Murat'ın takımından Aydan Kahraman ve Nihat Mugil; Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova, Gökhan'ın takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi, Hadise'nin takımından ise Oğulcan Bolcan finale kalan isim oldu.

YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?

Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa

Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan

Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu

Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova

ACUN ILICALI SUNUCULUĞU BIRAKMIŞTI: O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yerini Jess Molho’ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin oturduğu O Ses Türkiye’de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.