Ay'da ekilen tohumlar filizlendi Ay astronotların tarlası olacak

ÇİN'in Ay'a gönderdiği Chang'e-4 uzay aracından gelen haber herkesi şaşırttı. Ay'a götürülen tohumlar hakkında insanlığı heyecanladıran bir gelişme yaşandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-4 uzay aracı tarafından Ay'a götürülen pamuk tohumlarının filiz verdiğini açıkladı. Bu durum, Ay'da ilk kez biyolojik bir maddenin büyümesi anlamına geldiği için insanlığın uzay yolculuğunda büyük önem taşıyor. Twitter

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Chang'e 4 adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere "karanlık yüz" olarak bilinen bölgeye 3 Ocak'ta başarı ile iniş yapmıştı. Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi. Araç, bölgenin jeolojik yapısını inceleyecek aletler yanında, pamuk ve patates tohumu ekili toprak, maya ve meyve sineği yumurtları taşıyordu. Twitter

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TARLA OLARAK KULLANILABİLECEK

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştiriliyor ancak daha önce Ay'da hiç bitki yetiştirilmemişti. Ay'da sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Örneğin Mars'a yapılacak yolculuklar şu anki teknolojiyle 2,5 yıl sürüyor. Eğer Ay'dan başarılı şekilde hasat alınabilirse astronotlar Mars görevlerinde yiyecek tedariği için Dünya'ya geri dönmek zorunda kalmayacak. Twitter

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