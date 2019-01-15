Ay'da ekilen tohumlar filizlendi Ay astronotların tarlası olacak

ÇİN'in Ay'a gönderdiği Chang'e-4 uzay aracından gelen haber herkesi şaşırttı. Ay'a götürülen tohumlar hakkında insanlığı heyecanladıran bir gelişme yaşandı.

Ay'da ekilen tohumlar filizlendi Ay astronotların tarlası olacak

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-4 uzay aracı tarafından Ay'a götürülen pamuk tohumlarının filiz verdiğini açıkladı. Bu durum, Ay'da ilk kez biyolojik bir maddenin büyümesi anlamına geldiği için insanlığın uzay yolculuğunda büyük önem taşıyor.

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Ay'da ekilen tohumlar filizlendi Ay astronotların tarlası olacak

Chang'e 4 adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere "karanlık yüz" olarak bilinen bölgeye 3 Ocak'ta başarı ile iniş yapmıştı. Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'e 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi. Araç, bölgenin jeolojik yapısını inceleyecek aletler yanında, pamuk ve patates tohumu ekili toprak, maya ve meyve sineği yumurtları taşıyordu.

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Ay'da ekilen tohumlar filizlendi Ay astronotların tarlası olacak

TARLA OLARAK KULLANILABİLECEK
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştiriliyor ancak daha önce Ay'da hiç bitki yetiştirilmemişti. Ay'da sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Örneğin Mars'a yapılacak yolculuklar şu anki teknolojiyle 2,5 yıl sürüyor. Eğer Ay'dan başarılı şekilde hasat alınabilirse astronotlar Mars görevlerinde yiyecek tedariği için Dünya'ya geri dönmek zorunda kalmayacak.

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Ay'da ekilen tohumlar filizlendi Ay astronotların tarlası olacak

TWİTTER'DEN DUYURULDU
Bitkiler uzay aracının içinde kapalı bir kutunun içinde yetiştiriliyor. Kutunun içinde yapay ve kendi kendine sürebilen bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor. Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily, filizlenmiş tohumların fotoğrafını "İnsanlığın Ay'dak ilk biyolojik deneyinin sonucu" mesajıyla Twitter'dan paylaştı.

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