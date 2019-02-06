Ayda 1.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır?

Konut kredisi faiz indirimleri 2019 itibariyle hız kazanarak düşmeye devam ediyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması yüzde 2.18 seviyesine geriledi. Şubat’ın ilk günü itibariyle Akbank ve Garanti Bankası, bugün itibariylede HSBC ve kampanyalı konut kredisi ürünü kapsamında İş Bankası konut kredisi faiz oranlarında indirim uyguladı. İçerisinde bulunduğumuz hafta itibariyle konut kredisi faiz oranlarında görülen en alt seviye faiz oranı yüzde 1.79’a düştü.

120 ay vade ve yüzde 1.79 faiz oranı ile aylık 1.500 TL taksitlerle konut kredisi hesaplama yapıldığında, 74.000 TL konut kredisi kullanarak 92.500 TL değerinde konut alınabiliyor.

2018’in yaz aylarından itibaren konut kredisi kullanmak için faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlara Kredi Pazarı aylık 1.500 TL ödemeler ile hangi bankalardan ne kadar konut kredisi kullanabileceğini listeledi.

Kredi yasası gereğince konut kredileri konutun ekspertiz değerinin en fazla yüzde 80’ine kadar kullanılabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) A sınıfı enerji tasarruflu konutlarda bu oranı yüzde 90’a, B sınıfı enerji tasarruflu konutlarda ise yüzde 85’e çıkardı.

İNG Bank

İNG Bank’tan 120 ay vadeli konut kredisi kullanan vatandaş ayda 1.500 TL ödeyerek 91.250 TL değerinde konut alabiliyor. Konut için ise 73.000 TL konut kredisi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankasından 120 ay vadede aylık 1.500 TL ödeyerek 71.000 TL konut kredisi kullanarak 88.750 TL değerinde konut alınabiliyor.

Akbank

Akbank’tan 120 ay vadeli konut kredisi için 1.500 TL aylık ödemelerle 71.000 TL konut kredisi çekilerek 88.750 TL’lik konut alınabiliyor.

HalkBank

HalkBank’ın 120 ay vadede 1.500 TL taksit ödeyerek canım evim konut kredisi için 70.000 TL konut kredisi alınarak 87.500 TL’ ye kadar konut alınabiliyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankasından 120 ay vadede 1.500 TL ödeme yaparak 70.000 TL konut kredisi kullanılarak 87.500 TL’lik konut alınabiliyor.

Kuveyt Türk Bankası

Kuveyt Türk Bankasından 1.500 TL aylık ödemelerle 120 ay vadede 70.000 TL konut kredisi alınarak 87.500 TL değerinde konut edinilebiliyor.

Yapı Kredi Bankası

Kuveyt Türk Bankasından 120 ay vade ve 1.500 TL ödeme yaparak 68.000 TL konut kredisi çekilerek 85.000 TL değerinde konut alınabiliyor.

VakıfBank

VakıfBank’tan standart konut kredisi kapsamında 1.500 TL ödemelerle 120 ay vadeli konut kredisi için 66.000 TL kredi kullanılabiliyorken, kampanyalı Sarı Panjur Konut Kredisi dahilinde 74.000 TL konut kredisi alınarak 92.500 TL’lik konut sahibi olunabiliyor.

İş Bankası

İş Bankasının standart konut kredisi ürünü kapsamında 120 ayda 1.500 TL ödeme yaparak 57.000 TL kullanılabiliyor. Kampanyalı Sonbahar Konut Kredisi rünü için ise 68.000 TL kredi alınarak 85.000 TL’ye kadar konut alınabiliyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank’tan 120 ay vade seçeneğinde 1.500 TL taksitlerle 64.000 TL konut kredisi alınarak 80.000 TL değerinde konut alınabiliyor.

Türkiye Finans Bankası

Türkiye Finans Bankasından 1.500 TL aylık ödemeler ile 120 ay vadede 62.000 TL konut kredisi kullanılarak 77.500 TL tutarında konut alınabiliyor.

DenizBank

DenizBank’tan 1.500 TL aylık ödemeler ile 120 ay vadeli 61.000 TL konut kredisi kullanılarak 76.250 TL değerinde konut edinilebiliyor.

Şekerbank

ŞekerBank’tan 120 ay vadede 1.500 TL ödemelerle 61.000 TL konut kredisi alınarak 76.250 TL’lik konut sahibi olunabiliyor.

HSBC

HSBC’den 1.500 TL ödemelerle 120 ay vadede 55.000 TL konut kredisi alınarak 68.750 TL değerinde konut alınabiliyor.

Anadolubank

Anadolubank’tan 1.500 TL ödemelerle 120 ay vadeli konut kredisi kullanarak 53.000 TL alınarak 66.250 TL’ lik konut edinilebiliyor.

ICBC Bank

ICBC Bank’ın standart konut kredisi kapsamında 120 ay vadede 1.500 TL ödeyerek 52.000 TL kullanılarak 65.000 TL ‘ye kadar konut alınabiliyor. ICBC kampanyalı Yeni Evim Konut Kredisi ürünü kapsamında ise 72.000 TL konut kredisi alınarak 90.000 TL’ ye kadar konut alınabiliyor.