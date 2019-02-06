  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Gökyüzü'nün
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ayda 1.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır?

Ayda 1.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır?

Konut kredi faiz oranlarında indirimler devam ediyor. Konut kredisi faiz oranlarında görülen en alt seviye faiz oranı yüzde 1.79’a düştü. Peki bu oranla ayda 1.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? İşte yanıtı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 06-02-2019 04:34 - Güncelleme: 06-02-2019 04:34

Konut kredisi faiz indirimleri 2019 itibariyle hız kazanarak düşmeye devam ediyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması yüzde 2.18 seviyesine geriledi. Şubat’ın ilk günü itibariyle Akbank ve Garanti Bankası, bugün itibariylede HSBC ve kampanyalı konut kredisi ürünü kapsamında İş Bankası konut kredisi faiz oranlarında indirim uyguladı. İçerisinde bulunduğumuz hafta itibariyle konut kredisi faiz oranlarında görülen en alt seviye faiz oranı yüzde 1.79’a düştü.

120 ay vade ve yüzde 1.79 faiz oranı ile aylık 1.500 TL taksitlerle konut kredisi hesaplama yapıldığında, 74.000 TL konut kredisi kullanarak 92.500 TL değerinde konut alınabiliyor. 

2018’in yaz aylarından itibaren konut kredisi kullanmak için faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlara Kredi Pazarı aylık 1.500 TL ödemeler ile hangi bankalardan ne kadar konut kredisi kullanabileceğini listeledi. 

Kredi yasası gereğince konut kredileri konutun ekspertiz değerinin en fazla yüzde 80’ine kadar kullanılabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) A sınıfı enerji tasarruflu konutlarda bu oranı yüzde 90’a, B sınıfı enerji tasarruflu konutlarda ise yüzde 85’e çıkardı.

İNG Bank
İNG Bank’tan 120 ay vadeli konut kredisi kullanan vatandaş ayda 1.500 TL ödeyerek 91.250 TL değerinde konut alabiliyor. Konut için ise 73.000 TL konut kredisi kullanabiliyor. 

Ziraat Bankası 
Ziraat Bankasından 120 ay vadede aylık 1.500 TL ödeyerek 71.000 TL konut kredisi kullanarak 88.750 TL değerinde konut alınabiliyor. 

Akbank
Akbank’tan 120 ay vadeli konut kredisi için 1.500 TL aylık ödemelerle 71.000 TL konut kredisi çekilerek 88.750 TL’lik konut alınabiliyor. 

HalkBank
HalkBank’ın 120 ay vadede 1.500 TL taksit ödeyerek canım evim konut kredisi için 70.000 TL konut kredisi alınarak 87.500 TL’ ye kadar konut alınabiliyor. 

Garanti Bankası 
Garanti Bankasından 120 ay vadede 1.500 TL ödeme yaparak 70.000 TL konut kredisi kullanılarak 87.500 TL’lik konut alınabiliyor. 

Kuveyt Türk Bankası 
Kuveyt Türk Bankasından 1.500 TL aylık ödemelerle 120 ay vadede 70.000 TL konut kredisi alınarak 87.500 TL değerinde konut edinilebiliyor. 

Yapı Kredi Bankası 
Kuveyt Türk Bankasından 120 ay vade ve 1.500 TL ödeme yaparak 68.000 TL konut kredisi çekilerek 85.000 TL değerinde konut alınabiliyor.

VakıfBank
VakıfBank’tan standart konut kredisi kapsamında 1.500 TL ödemelerle 120 ay vadeli konut kredisi için 66.000 TL kredi kullanılabiliyorken, kampanyalı Sarı Panjur Konut Kredisi dahilinde 74.000 TL konut kredisi alınarak 92.500 TL’lik konut sahibi olunabiliyor.

İş Bankası 
İş Bankasının standart konut kredisi ürünü kapsamında 120 ayda 1.500 TL ödeme yaparak 57.000 TL kullanılabiliyor. Kampanyalı Sonbahar Konut Kredisi rünü için ise 68.000 TL kredi alınarak 85.000 TL’ye kadar konut alınabiliyor. 

QNB Finansbank 
QNB Finansbank’tan  120 ay vade seçeneğinde 1.500 TL taksitlerle 64.000 TL konut kredisi alınarak 80.000 TL değerinde konut alınabiliyor. 

Türkiye Finans Bankası 
Türkiye Finans Bankasından 1.500 TL aylık ödemeler ile 120 ay vadede 62.000 TL konut kredisi kullanılarak 77.500 TL tutarında konut alınabiliyor. 

DenizBank 
DenizBank’tan 1.500 TL aylık ödemeler ile 120 ay vadeli 61.000 TL konut kredisi kullanılarak 76.250 TL değerinde konut edinilebiliyor. 

Şekerbank  
ŞekerBank’tan 120 ay vadede 1.500 TL ödemelerle 61.000 TL konut kredisi alınarak 76.250 TL’lik konut sahibi olunabiliyor. 

HSBC
HSBC’den 1.500 TL ödemelerle 120 ay vadede 55.000 TL konut kredisi alınarak  68.750 TL değerinde konut alınabiliyor. 

Anadolubank 
Anadolubank’tan 1.500 TL ödemelerle 120 ay vadeli konut kredisi kullanarak 53.000 TL alınarak 66.250 TL’ lik konut edinilebiliyor. 

ICBC Bank 
ICBC Bank’ın standart konut kredisi kapsamında 120 ay vadede 1.500 TL ödeyerek 52.000 TL kullanılarak 65.000 TL ‘ye kadar konut alınabiliyor. ICBC kampanyalı Yeni Evim Konut Kredisi ürünü kapsamında ise 72.000 TL konut kredisi alınarak 90.000 TL’ ye kadar konut alınabiliyor. 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ayda 1.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro