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Aybüke Albere kaç yaşında aslen nereli Edis'in kankası kimdir

Aybüke Albere kaç yaşında aslen nereli Edis'in kankası kimdir

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında be şarkıcı Edis ile aralarında ne var aşık mı yaşıyorlar sorusu gündemde. Ne Diyorsan şarkısı ile fırtınalar estiren Aybüke Albere 29 yaşında ve şarkıcı Edis ile okul arkadaşı, en büyük hayali ise bir albüm çıkarmaktı. Daha önce O Ses Türkiye'ye de katılmış.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 09:20 - Güncelleme: 22-01-2019 09:20

Aybüke Albere yeni şarkısı Ne Diyorsan ile müzik listelerinde fırtına gibi esiyor. Şarkıcı Edis ile düet yapan ve okul yıllarındaki hayallerini gerçekleştiren Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında ve şarkıcı Edis ile sevgili mi?

Genç ve başarılı isim Aybüke Albere 29 yaşında ve aslen İzmirli. Daha önce O Ses Türkiye yarışmasına katılmış fakat jüriyi kendine döndürememiş. 

AYBÜKE ALBERE KİMDİR: Aybüke Albere 1990 İzmir doğumlu. Kendi bestelerini yapıp yüzbinlere konser vermeyi hedefliyor. Kendine güveni yüksek. Jüriyi etkileyeceğine inanıyor. O Ses Türkiye elemesinde Ajda Pekkan'ın Yaz Yaz Yaz şarkısı ile yarıştı. Jüriden kimseyi kendine döndüremedi.

Edis ile olan arkadaşlıklarını verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı...
- Nasıl tanıştınız?
- Edis: İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü... Meltem de hayatımıza birkaç sene sonra girdi.

- Meltem: Hepsi grubunda ortak arkadaşlarımız vardı. Bir gün Edis davetli olmadığı halde pat diye doğum günüme geldi. İlk kez o gün tanıştık. - Edis: Gittim, doğum gününü kutladım, sarıldım. O hâlâ şaşkın şaşkın bakıyor: "Kim bu ya?" diye...

- Aybüke: Meltem o gün elini verdi kolunu kaptırdı, Edis'e.
- Edis: O gün bugündür kahrımı çekiyor. Uzun süredir menajerim.

- Aybüke sen de Edis'le aynı dönemde mi İstanbul'a geldin?
- Aybüke: Ben İzmir'de kaldım ve üniversitede sanat tarihi okudum.

- Edis: Sonra bir gün bana telefon etti. Altı ay kadar konuşamamıştık, biraz kopukluk olmuştu aramızda. "Edis" dedi, "Ben çok kötüyüm. Müzikle ilgili hayalimi gerçekleştiremezsem öleceğim." Ben de "Gel" dedim, "Gel başlıyoruz."

- Ortada ilk single yok değil mi?
- Aybüke: Sürekli Edis'i sıkıştırıyoruz, "Hadi çık artık" diye... Çünkü o yolu açacak, sonra bizi de yanına çekecek ve mutlu mesut yaşayacağız. - Edis: İki yıl sonra Benim Ol çıktı.

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