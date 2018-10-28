Ayasofya'da çıplak poz verdi! Çıplak manken ilk kez konuştu...

Belçikalı manken Marisa Papen, Türkiye'ye gelip Ayasofya ve Kapadokya başta olmak üzere birçok yerde insanların içinde poz verip fotoğraf çektirdi. Türk Bayrağı üzerinde çırılçıplak görüntülendi. Büyük tartışma yaratan Papen, o görüntülerle ilgili ilk kez konutu.

TÜRKİYE'ye gelip Ayasofya ve Kapadokya başta olmak üzere birçok yerde insanların içinde poz verip fotoğraf çektiren Belçikalı skandal manken Marisa Papen, Türk Bayrağının üzerine yatarak da çıplak poz verince ortalık karışmıştı. Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan skandal manken Marisa Papen, o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu. Twitter

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Mısır ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye giderek çıplak fotoğraflarını çektiren ve birçok kere gözaltına alınan Marisa Papen isimli mankenin geçen hafta Türkiye'ye geldiği ve burada da fotoğraflar çektiği ortaya çıktı. Ayasofya’nın içinde de poz veren manken, tepkileri yanıtladı. Twitter

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Belçikalı manken Marisa Papen’in geçen hafta Türkiye’de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz’da çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmış ve gündem olmuştu. Twitter

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