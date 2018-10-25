Dün, Kahramanmaraş'ın Kılavuzlu Mesire Alanı'nda polis tarafından durdurulan minibüsten bir kadın atlayarak kaçmaya başlayan kadın suç makinesi çıktı. Kaçan şüpheli, mesire alanında görevli kadın polisin sıcak takibi sonrası yakayı ele verdi. Kovalamaca sonunda yakalanan ve üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, kadın polislere kendisini Sibel G. olarak tanıttı.

39 SUÇ KAYDI 5 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sibel G., polislere kimlik bilgileriyle ilgili sorulan tüm sorulara yanlış cevaplar verince parmak izi alındı ve 39 suç kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve bir süre önce İstanbul'daki açık cezaevinden firar eden Pınar Ö. olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ BİRÇOK FARKLI İSİMLE TANITMIŞ

Bunun üzerine gözaltına alınan Pınar Ö. hakkında yapılan incelemede İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Gaziantep'te birçok hırsızlık olayına karıştığı ve kendisini Sibel G., Narin Ü., Aygül G. ve Pınar Ö. isimleriyle tanıttığı belirlendi.

5 CİNAYETİM VAR SUÇ MAKİNESİYİM

Mevcut suçlarına ek olarak başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan da hakkında işlem yapılan kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Pınar Ö., kendisini görüntüleyen gazetecilere "5 tane cinayetim var, suç makinesiyim. Bunu da yazın" dedi.