Ayakta durmakta zorlandı! Zil zurna sarhoş yakalandı

Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek Angie’de düzenlenen partideydi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak giyindiğini belirten İvana Sert, "Her şey gayet güzel. Bu önemli günü bu partiyle bitirmek istedik" dedi. Sabahın ilk ışıklarında eğlenen Çağla Şıkel, arka kapıdan çıktı. Modacı Hakan Akkaya'yla el ele aracına koşan ünlü mankenin, alkolü fazla kaçırdığı gözlendi.
İddialı kıyafet seçimiyle dikkat çeken ünlü manken, mekandan sabaha karşı modacı Hakan Akkaya’yla el ele çıktı. Şıkel, soruları yanıtsız bırakarak aracına binip uzaklaştı. Göbek ve sırtı açık kıyafet tarzıyla dikkati çeken Şıkel, soruları yanıtsız bıraktı.
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