Ayakta durmakta zorlandı! Zil zurna sarhoş yakalandı

Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek Angie’de düzenlenen partideydi. İddialı kıyafet seçimiyle dikkat çeken ünlü manken göbek ve sırtı açık kıyafet tarzıyla dikkati çekti. Şıkel'in alkolü fazla kaçırdığında dolayı ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Ayakta durmakta zorlandı! Zil zurna sarhoş yakalandı

Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek Angie’de düzenlenen partideydi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak giyindiğini belirten İvana Sert, "Her şey gayet güzel. Bu önemli günü bu partiyle bitirmek istedik" dedi. Sabahın ilk ışıklarında eğlenen Çağla Şıkel, arka kapıdan çıktı. Modacı Hakan Akkaya'yla el ele aracına koşan ünlü mankenin, alkolü fazla kaçırdığı gözlendi.

15
Ayakta durmakta zorlandı! Zil zurna sarhoş yakalandı

İddialı kıyafet seçimiyle dikkat çeken ünlü manken, mekandan sabaha karşı modacı Hakan Akkaya’yla el ele çıktı. Şıkel, soruları yanıtsız bırakarak aracına binip uzaklaştı. Göbek ve sırtı açık kıyafet tarzıyla dikkati çeken Şıkel, soruları yanıtsız bıraktı.

25
Ayakta durmakta zorlandı! Zil zurna sarhoş yakalandı

35
Ayakta durmakta zorlandı! Zil zurna sarhoş yakalandı

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro