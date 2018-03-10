Ayakta durmakta zorlandı! Zil zurna sarhoş yakalandı

Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek Angie’de düzenlenen partideydi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak giyindiğini belirten İvana Sert, "Her şey gayet güzel. Bu önemli günü bu partiyle bitirmek istedik" dedi. Sabahın ilk ışıklarında eğlenen Çağla Şıkel, arka kapıdan çıktı. Modacı Hakan Akkaya'yla el ele aracına koşan ünlü mankenin, alkolü fazla kaçırdığı gözlendi.

