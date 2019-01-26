Ayaklı yılanı görenler hayrete düştü

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilginç anları gözler önüne serdi. Ön ayakları olan bir yılan ilerlerken görüntülendi.

AYAKLI YILAN HAYRETE DÜŞÜRDÜ Ayakları olan yılan görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde ön ayakları olan yılan kameralara böyle kaydedildi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ Sosyal medyada hızla yayınlan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Amatör kamerayla saniye saniye kaydedilen yılan ilginç anlara sebep oldu. İşte o ilginç anlar...