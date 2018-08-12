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Ayaklarından bağlayıp 4. kattan attılar

İstanbul'da Pakistan uyruklu bir kişi ayakları bağlandıktan sonra bir binanın 4. katından aşağıya atıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirtilen kişinin birlikte kaldıkları ev arkadaşları gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 18:50 - Güncelleme: 12-08-2018 18:50

İSTANBUL Pendik'te ayakları bağlanan bir kişi kaldıkları binanın 4. katından aşağıya atıldı. Bir güvenlik kamerası tarafından düşüş anı saniye saniye kaydedilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi Cemil Meriç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

AYAKLARI ÇARŞAFLA BAĞLANMIŞ

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin cesedi eve evinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan kişinin 3 ev arkadaşını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polisleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Görgü tanıkları "7-8 kişi birlikte kalıyorlar. Yerde görünce araç çarptı zannettik" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise "Çatıda dövdüler adamı herhalde. Beyaz bir çarşafla balkondan atmışlar" dedi. Polis olaya karışan kişi yada kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı.

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