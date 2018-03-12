Ayakkabınızın içine kadın pedi koyun bakın neler olacak

Pratik bilgilerin hayat kurtardığını artık bilmeyeniniz yok. Öyle ki hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız ürünlerden gelen çözümler hayli şaşırtıcı bir o kadar da kullanışlı. Pratik bilgilerin adresi bu kez ayak ve ayakkabılar. Hadi gelin tüm gün yükümüzü çeken ayak ve akayyabı problemlerden nasıl kurtulacağımıza birlikte göz atalım. Bez ayakkabıları su geçirmez yapmak için: Mum; Bez ayakkabılarınızın su geçirmesini istemiyorsanız mumu ayakkabının her yerine sürebilirsiniz.