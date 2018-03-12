Ayakkabınızın içine kadın pedi koyun bakın neler olacak

Pratik bilgilerin hayat kurtardığını artık bilmeyeniniz yok. Öyle ki hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız ürünlerden gelen çözümler hayli şaşırtıcı bir o kadar da kullanışlı. Pratik bilgilerin adresi bu kez ayak ve ayakkabılar. Hadi gelin tüm gün yükümüzü çeken ayak ve akayyabı problemlerden nasıl kurtulacağımıza birlikte göz atalım. Bez ayakkabıları su geçirmez yapmak için: Mum; Bez ayakkabılarınızın su geçirmesini istemiyorsanız mumu ayakkabının her yerine sürebilirsiniz.
Lastik ayakkabıları temizlemek için: Silgi; Ayakkabıların lastik kısımlarını temizlemenin en iyi yolu yine lastik. Silgiyle ayakkabınızdaki bütün kiri silebilirsiniz... Veya diş macunu; Diş macunu sadece dişlerinizi beyatlatmaz. Ayakkabıların açık renk lastik kısımlarına diş macunu sürerek diş fırçasıyla fırçalayabilirsiniz.
Çizmelerin ezilmemesi için: Dergi; Çizmeleri ayakkabılıkta ezilmeden muhafaza etmek zordur. Çizmelerin boyun kısmının dik kalması için dergileri rulo yaparak içine yerleştirebilirsiniz.
Ayakkabıların kayması nasıl önlenir? Severek aldığınız ayakakbılarınızın fazla kaygan olması tökezlemenize ve hatta düşüp yaralanmanıza sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için ayakkabı tabanını zımparalayabilir veya zamk tabancasıyla biraz doku verebilirsiniz.
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