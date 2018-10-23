Ayakkabı ustasının ilginç arşivi !

Manisa’da çocukluğundan bu yana ayakkabı işi ile uğraşan, 83 yaşındaki Ethem Karakaş, müşterilerinin ayak ölçülerini arşivliyor.

Ayakkabı ustasının ilginç arşivi !

MANİSA’nın Turgutlu İlçesinde yaşayan Ethem Karakaş, çocukluğunda bölgenin ayakkabı ustası olan çizmeci Hasan Ersağ'ın yanında mesleğe adım attı. Karakaş, 23 yaşına geldiğinde ise kendi atölyesini açtı.

13
Ayakkabı ustasının ilginç arşivi !

58 YILDIR SAKLIYOR: İlerleyen yaşına rağmen küçük atölyesinde üretime devam eden Karakaş'ın en önemli özelliklerinden biri de müşterilerinin ayak ölçülerini arşivinde saklaması.Kendine has yöntemle imalat yapan Karakaş, binlerce müşterisinin ayak ölçülerini 58 yıldır arşivinde muhafaza ediyor. Her müşterisinin ayak ölçülerini defterine çizen Karakaş, daha sonra gelen talebe göre model belirliyor ve ustasından kalan 120 yıllık kalıplarla işine koyuluyor. Karakaş, üzerinde yoğun emek harcadığı bir çift ayakkabıyı yaklaşık 30 günde tamamlıyor.

23
Ayakkabı ustasının ilginç arşivi !

USTAMDAN MİRAS: Ünü ilçe sınırlarını aşan Ethem Karakaş, ayakkabı ve çizmeleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderiyor. Siparişi aldığı an kafasında modelin canlandığını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Ayak izlerinin bulunduğu defteri 58 yıldır saklamak kolay olmadı. Bu alışkanlık bana ustamdan miras. 'Söz uçar yazı kalır' derler ya tam olarak onu uygulamaya çalışıyorum. Müşterimin ayağını yıllardan beri biriktirdiğim defterlerin birine bastırıyorum. Daha sonra kalem yardımıyla ayağı deftere çiziyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra nasıl bir ayakkabı istediğini defterimin üzerine resim gibi çiziyorum. Hafızamda soyut olan ayakkabımı işlemeye başlıyorum."

33
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro