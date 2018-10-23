Ayakkabı ustasının ilginç arşivi !

MANİSA’nın Turgutlu İlçesinde yaşayan Ethem Karakaş, çocukluğunda bölgenin ayakkabı ustası olan çizmeci Hasan Ersağ'ın yanında mesleğe adım attı. Karakaş, 23 yaşına geldiğinde ise kendi atölyesini açtı.
58 YILDIR SAKLIYOR: İlerleyen yaşına rağmen küçük atölyesinde üretime devam eden Karakaş'ın en önemli özelliklerinden biri de müşterilerinin ayak ölçülerini arşivinde saklaması.Kendine has yöntemle imalat yapan Karakaş, binlerce müşterisinin ayak ölçülerini 58 yıldır arşivinde muhafaza ediyor. Her müşterisinin ayak ölçülerini defterine çizen Karakaş, daha sonra gelen talebe göre model belirliyor ve ustasından kalan 120 yıllık kalıplarla işine koyuluyor. Karakaş, üzerinde yoğun emek harcadığı bir çift ayakkabıyı yaklaşık 30 günde tamamlıyor.
USTAMDAN MİRAS: Ünü ilçe sınırlarını aşan Ethem Karakaş, ayakkabı ve çizmeleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderiyor. Siparişi aldığı an kafasında modelin canlandığını belirten Karakaş, şöyle konuştu:
"Ayak izlerinin bulunduğu defteri 58 yıldır saklamak kolay olmadı. Bu alışkanlık bana ustamdan miras. 'Söz uçar yazı kalır' derler ya tam olarak onu uygulamaya çalışıyorum. Müşterimin ayağını yıllardan beri biriktirdiğim defterlerin birine bastırıyorum. Daha sonra kalem yardımıyla ayağı deftere çiziyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra nasıl bir ayakkabı istediğini defterimin üzerine resim gibi çiziyorum. Hafızamda soyut olan ayakkabımı işlemeye başlıyorum."
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