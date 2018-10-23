Ayakkabı ustasının ilginç arşivi !

USTAMDAN MİRAS: Ünü ilçe sınırlarını aşan Ethem Karakaş, ayakkabı ve çizmeleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderiyor. Siparişi aldığı an kafasında modelin canlandığını belirten Karakaş, şöyle konuştu:



"Ayak izlerinin bulunduğu defteri 58 yıldır saklamak kolay olmadı. Bu alışkanlık bana ustamdan miras. 'Söz uçar yazı kalır' derler ya tam olarak onu uygulamaya çalışıyorum. Müşterimin ayağını yıllardan beri biriktirdiğim defterlerin birine bastırıyorum. Daha sonra kalem yardımıyla ayağı deftere çiziyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra nasıl bir ayakkabı istediğini defterimin üzerine resim gibi çiziyorum. Hafızamda soyut olan ayakkabımı işlemeye başlıyorum."