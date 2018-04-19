  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkentte yeni bir kent sizleri bekliyor
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ayakkabı seçerken dikkat etmeniz gereken 6 öneri

Ayakkabı seçerken dikkat etmeniz gereken 6 öneri

Ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sağlıklı ayakkabı nasıl olmalı ? Sağlığa uygun şekilde üretilmeyen ayakkabılar giymenin terleme ve kokuya neden olduğunu belirten uzmanlar ayakkabı alırken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-04-2018 00:30 - Güncelleme: 19-04-2018 00:30

Yaş ilerledikçe ayak tabanında oluşan çökme sonucu, ayaklar uzar ya da genişliyor. Bu nedenle ayakkabı alırken bazı kurallara dikkat etmek ve ayak sağlığını olumsuz etkileyecek ayakkabıları giymekten kaçınmak gerekiyor. Ayağın anatomik yapısına uyum göstermeyen ayakkabıyı tercih etmek ise ayakta bazı deformasyonlara neden oluyor. Op. Dr. Fener Çelebi, doğru ayakkabı seçimi için 6 öneride bulundu.

ÖNCE SAĞLIK SONRA ESTETİK GÖRÜNÜM: Genellikle estetik açından beğenilen bir ayakkabının ayak sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacağı düşünülemez. Ancak bilinmelidir ki ayağa uygun olmayan ayakkabıların kullanılması, ayakta bazı deformasyonlara yol açar. Tahta veya kalın malzemeden yapılmış, esnek olmayan ve tabanı çok ince ayakkabılar, ayak bağ ve eklemlerine aşırı yük binmesine ve ağrıya neden olur. Sivri burunlu ayakkabılar ise parmaklarda şekil bozukluklarına neden olacağı gibi dar ve yüksek topuklu ayakkabılar ise ayak burkulmalarına yol açabilir. Bu nedenle sivri burun yerine daha geniş yapılı ve daha kısa topuklu olanlar tercih edilmelidir. Ayrıca ayakkabı seçilirken, altının “şok alıcı“ özelliği olmasına da dikkat edilmelidir.

YÜKSEK TOPUK DURUŞ BOZUKLUĞU NEDENİ: 8 cm’den uzun topuklu ve sivri uçlu ayakkabılar uzun süreli kullanıldığında; bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayağın ön kısmında anormal yüklenmelere neden olur. Yüksek topuklu bu ayakkabılar “postur” adı verilen fizyolojik duruşu da bozabilir. Bel, kalça, diz, bacak kasları ve ayak bileğinde postur bozukluğundan kaynaklanan anormal kuvvet yoğunlaşması ise pek çok hastalığa yol açabilir.

YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİ KOKUYA YOL AÇAR: Sağlığa uygun şekilde üretilmeyen ayakkabıların; ayak terlemesi ve kokusunun yanı sıra; ayak, topuk, baldır ve bel ağrısı, çabuk yorulma gibi işlevsel bozukluklara yol açtığı da bilinmektedir. Bu tür ayakkabılar, basma bozukluğu, bilek burkulması, tırnak batması, mantar, nasır, deri çatlakları, damar hastalığı ve ayakta şekil bozukluğu gibi birçok rahatsızlığı beraberinde getirir.

AYAKKABI ALIRKEN BUNLARA DİKKAT: Ayakkabının iç kısmı çok kaygan ve sert olmamalı, ayağın doğal yapısına yani ayak kavislerine destek verecek biçimde olmalıdır.

Ayakkabının parmak ucundaki yüksekliği, ayakkabının içinde parmakların duruşunu bozacak kadar yüksek ya da esnek olmalıdır.
Ayakkabı alırken, ayakkabının zamanla açılıp ayağa uygun hale geleceğini düşünmek yerine, ayağa tam uyum gösteren ve rahat kalıplı ayakkabılar satın alınmalıdır.

Ayak yaralanmalarını en aza indiren kösele tercih edilmeli, naylon ve benzeri ayakkabılardan da kaçınılmalıdır.
En uzun parmak ile ayakkabının ucu arasında yarım santim boşluk olmalıdır.

Alışverişe mutlaka akşam saatlerinde çıkılmalıdır. Çünkü günün temposu ayaklarda şişmeye yol açar ve iş çıkışı akşam saatlerinde satın alınan ayakkabılar, kişinin gündüz daha rahat etmesini sağlar.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ayakkabı seçerken dikkat etmeniz gereken 6 öneri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro