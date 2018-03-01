Ayak parmaklarınız böyleyse dikkat

Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Ayak parmaklarınız böyleyse dikkat

Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Ayak parmaklarınızın karakteriniz hakkında neler söylediğini duyunca çok şaşıracaksınız. Ayak parmakları genelde küçüktür. Sır saklama konusunda oldukça iyidirler. Başkalarının problemini dert edinirler. Eşlerine oldukça düşkün, zevklerinden ise asla ödün vermezler.

15
Ayak parmaklarınız böyleyse dikkat

Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir Bu ayak sahipleri, ikinci ayak parmağı başparmağından büyük olanlardır. Bu insanlar iyimser ve kolay heyecanlanabilen yapıdadırlar. Ancak strese karşı çok dayanıklı değiller. Yatakta oldukça egemendirler.

25
Ayak parmaklarınız böyleyse dikkat

Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Tüm parmaklar aynı uzunluktadır. Güvenilir ve vicdanlıdırlar. Düzen ve temizlik onlar için önemlidir. Mantık onlar için daha önceliklidir ancak nadiren de olsa duygularıyla hareket ederler.

35
Ayak parmaklarınız böyleyse dikkat

Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir.Roma ayaklı insanların baş parmakları ve ikinci parmakları aynı uzunluktadır. Bu ayak şeklindeki insanların oldukça sosyal bir yapısı vardır. Macerayı, keşfetmeyi ve seyahati severler. İlgi odağı olmaya bayılırlar. Profesyonel olarak, genellikle çok başarılıdırlar. Aşk hayatları ise oldukça tutkuludur.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro