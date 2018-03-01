Ayak parmaklarınız böyleyse dikkat

Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Tüm parmaklar aynı uzunluktadır. Güvenilir ve vicdanlıdırlar. Düzen ve temizlik onlar için önemlidir. Mantık onlar için daha önceliklidir ancak nadiren de olsa duygularıyla hareket ederler.