Ayak parmaklarınız böyleyse dikkat

Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Ayak parmaklarınızın karakteriniz hakkında neler söylediğini duyunca çok şaşıracaksınız. Ayak parmakları genelde küçüktür. Sır saklama konusunda oldukça iyidirler. Başkalarının problemini dert edinirler. Eşlerine oldukça düşkün, zevklerinden ise asla ödün vermezler.
Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir Bu ayak sahipleri, ikinci ayak parmağı başparmağından büyük olanlardır. Bu insanlar iyimser ve kolay heyecanlanabilen yapıdadırlar. Ancak strese karşı çok dayanıklı değiller. Yatakta oldukça egemendirler.
Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Tüm parmaklar aynı uzunluktadır. Güvenilir ve vicdanlıdırlar. Düzen ve temizlik onlar için önemlidir. Mantık onlar için daha önceliklidir ancak nadiren de olsa duygularıyla hareket ederler.
Her insanın fiziki yapısı farklılık göstermektedir. Parmak izleri, karakter yapısı her insanda farklı olduğu gibi, ayak parmakları da kişiden kişiye farklılık göstermektedir.Roma ayaklı insanların baş parmakları ve ikinci parmakları aynı uzunluktadır. Bu ayak şeklindeki insanların oldukça sosyal bir yapısı vardır. Macerayı, keşfetmeyi ve seyahati severler. İlgi odağı olmaya bayılırlar. Profesyonel olarak, genellikle çok başarılıdırlar. Aşk hayatları ise oldukça tutkuludur.
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