  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ayak detoksunun faydası var mıdır ne işe yarar?

Ayak detoksunun faydası var mıdır ne işe yarar?

Yorulan ve şişen ayaklarınızı dinlendirmek için evde de yapılabilen ayak detoksunun faydaları var mıdır? İşte cevabı...

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 08:40 - Güncelleme: 17-01-2019 08:40

Hem vücut sağlığına iyi gelen hem de ayakların bakımlı görünmesini sağlayan ayak detoksu, uzmanlar tarafından da önerilen bir yöntem. Peki nedir bu ayak detoksu?

Ayak detoksu, vücuttaki zararlı toksinlerin atılması amacıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Güzellik uzmanları tarafından ayakların daha bakımlı olması için de kullanılan bu yöntem ayak pedleri, ayak maskeleri, akupunktur ve iyonik ayak detoksu cihazları ile yapılabilir.

Ayakların sinir uçları ve tıkanan ter bezlerinin temizlenmesi açısından oldukça faydalı olan ayak detoksu, aynı zamanda bağışıklık sistemininde düzenlenmesine yardımcı olur. Uzmanlara göre ayak detoksu; kalori yakmamaya, kan şekerini düzenlemeye birebir geliyor. Özellikle şeker hastalarının yaşadığı ayak şişmesi yani ödemin atılmasını da kolayca sağlıyor.

Bir uzmandan yardım almadan kendiniz de ayak detoksu yapabilirsiniz. Peki evde hangi tür ayak detoksları yapılır?

KARBONAT VE DENİZ TUZU: Bir bardak deniz tuzunu ve karbonatı su dolu kabın içerisinde eritin. Suyun ayaklarınızı yakmayacak sıcaklıkta olduğundan emin olduktan sonra ayaklarınızı 45 dakika boyunca içince bekletin. Her gün bu karışımı uygulayarak ayak detoksu yapabilirsiniz. 

EPSOM TUZU: 1 litre suya 1 çorba kaşığı epson tuzu ve 2 yemek kaşığı sirkeyi ekleyin.35 dakika boyunca ayaklarınızı suyun içerisinde bekletin.

AĞIZ GARGARASI: Su dolu kabın içerisine 2 ölçek ağız gargarasını dökün ve iyi karıştırın. Daha sonra yardım saat bekletin.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ayak detoksunun faydası var mıdır ne işe yarar? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro