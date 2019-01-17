Ayak detoksunun faydası var mıdır ne işe yarar?

Hem vücut sağlığına iyi gelen hem de ayakların bakımlı görünmesini sağlayan ayak detoksu, uzmanlar tarafından da önerilen bir yöntem. Peki nedir bu ayak detoksu?

Ayak detoksu, vücuttaki zararlı toksinlerin atılması amacıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Güzellik uzmanları tarafından ayakların daha bakımlı olması için de kullanılan bu yöntem ayak pedleri, ayak maskeleri, akupunktur ve iyonik ayak detoksu cihazları ile yapılabilir.

Ayakların sinir uçları ve tıkanan ter bezlerinin temizlenmesi açısından oldukça faydalı olan ayak detoksu, aynı zamanda bağışıklık sistemininde düzenlenmesine yardımcı olur. Uzmanlara göre ayak detoksu; kalori yakmamaya, kan şekerini düzenlemeye birebir geliyor. Özellikle şeker hastalarının yaşadığı ayak şişmesi yani ödemin atılmasını da kolayca sağlıyor.

Bir uzmandan yardım almadan kendiniz de ayak detoksu yapabilirsiniz. Peki evde hangi tür ayak detoksları yapılır?

KARBONAT VE DENİZ TUZU: Bir bardak deniz tuzunu ve karbonatı su dolu kabın içerisinde eritin. Suyun ayaklarınızı yakmayacak sıcaklıkta olduğundan emin olduktan sonra ayaklarınızı 45 dakika boyunca içince bekletin. Her gün bu karışımı uygulayarak ayak detoksu yapabilirsiniz.

EPSOM TUZU: 1 litre suya 1 çorba kaşığı epson tuzu ve 2 yemek kaşığı sirkeyi ekleyin.35 dakika boyunca ayaklarınızı suyun içerisinde bekletin.

AĞIZ GARGARASI: Su dolu kabın içerisine 2 ölçek ağız gargarasını dökün ve iyi karıştırın. Daha sonra yardım saat bekletin.