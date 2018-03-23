Ayağınıza alüminyum folyo sararsanız ne olur?

Alüminyum folyo özellikle mutfakta yiyecekler için kullanılan çok amaçlı bir eşyadır. Peki çoğunlukla yemeklerde kullanabileceğiniz alüminyum folyoyu, vücudunuzun belirli yerlerine sararak şifa amaçlı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ayağınıza alüminyum folyo sararsanız ne olur?

Alüminyum folyo özellikle mutfakta yiyecekler için kullanılan çok amaçlı bir eşyadır. Peki çoğunlukla yemeklerde kullanabileceğiniz alüminyum folyoyu, vücudunuzun belirli yerlerine sararak şifa amaçlı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Amerikalı araştırmacılar, doktorların taze yanıkları folyo ile tedavi etmelerini öneriyor. İlk önce, yarayı dikkatle temizleyerek, yanık üzerinde oluşan suyu temiz bir havluyla temizleyin. Merhem sürün ve üzerine gazlı bez sarın. Gazlı bezin üzerine de folyoyu sarın. Bantla sabitledikten sonra acı hafifleyene dek bekleyin.

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Ayağınıza alüminyum folyo sararsanız ne olur?

Yorgun görünümünüzü azaltın Çok fazla yorgun ve halsiz bir görüntünüz varsa alüminyum folyo sizin eski halinize dönmenize yardımcı olacak. Birkaç ince folyo şeridini yırtın ve dondurucuya yerleştirin. 2-3 saat sonra onları alın. Yanaklarınıza ve göz kapaklarınıza koyun. Kaslarınızın rahatladığını ve gevşediğini göreceksiniz.

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Ayağınıza alüminyum folyo sararsanız ne olur?

Ağrılı eklemlerin tedavisinde Alüminyum folyo, ağrılı artrit, gut veya siyatik hastalığı olan insanlar için gerçek bir hayat kurtarıcı olabilir. Ağrılı bölgeye folyo sarmaya çalışın ve hareketlerinizi sınırlandırmaya dikkat edin. Folyoyu bir gece veya bir gün bırakın.

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Ayağınıza alüminyum folyo sararsanız ne olur?

Grip tedavisinde Alüminyum folyo yöntemini deneyen insanların bir çoğu ayaklarına alüminyum folyo sararak hiçbir ilaç kullanmadan bu yöntemle gribi atlatabildiklerini söylüyorlar. Birçok grip belirtisini alüminyum folyo kullanarak ve hiçbir ilaç almadan atlatabilirsiniz. Ayaklarınızı yaklaşık 5-7 kat folyo ile sarmayı deneyin. Folyo, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bazı soğuk algınlığı semptomlarınıza karşı yardımcı olabilir. Ayaklarınızı n iki saat nefes almasını sağlayın ve aynı işlemi tekrarlayın. Birkaç gün içinde bir gelişme göreceksiniz. Semptomlarınız bir haftadan uzun sürerse vakit kaybetmeden doktorunuza görünmelisiniz.

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