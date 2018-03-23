Ayağınıza alüminyum folyo sararsanız ne olur?

Alüminyum folyo özellikle mutfakta yiyecekler için kullanılan çok amaçlı bir eşyadır. Peki çoğunlukla yemeklerde kullanabileceğiniz alüminyum folyoyu, vücudunuzun belirli yerlerine sararak şifa amaçlı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Alüminyum folyo özellikle mutfakta yiyecekler için kullanılan çok amaçlı bir eşyadır. Peki çoğunlukla yemeklerde kullanabileceğiniz alüminyum folyoyu, vücudunuzun belirli yerlerine sararak şifa amaçlı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Amerikalı araştırmacılar, doktorların taze yanıkları folyo ile tedavi etmelerini öneriyor. İlk önce, yarayı dikkatle temizleyerek, yanık üzerinde oluşan suyu temiz bir havluyla temizleyin. Merhem sürün ve üzerine gazlı bez sarın. Gazlı bezin üzerine de folyoyu sarın. Bantla sabitledikten sonra acı hafifleyene dek bekleyin.

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Yorgun görünümünüzü azaltın Çok fazla yorgun ve halsiz bir görüntünüz varsa alüminyum folyo sizin eski halinize dönmenize yardımcı olacak. Birkaç ince folyo şeridini yırtın ve dondurucuya yerleştirin. 2-3 saat sonra onları alın. Yanaklarınıza ve göz kapaklarınıza koyun. Kaslarınızın rahatladığını ve gevşediğini göreceksiniz. Twitter

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Ağrılı eklemlerin tedavisinde Alüminyum folyo, ağrılı artrit, gut veya siyatik hastalığı olan insanlar için gerçek bir hayat kurtarıcı olabilir. Ağrılı bölgeye folyo sarmaya çalışın ve hareketlerinizi sınırlandırmaya dikkat edin. Folyoyu bir gece veya bir gün bırakın. Twitter

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