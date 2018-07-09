Ayağına pranga vurdular Türk vatandaşı Ebru Özkan'a 4 suçlama

İsrail savcılığı, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için gittiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan 27 yaşındaki Ebru Özkan ile ilgili iddianameyi hazırladı.

Ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

TERÖRE YARDIM SUÇLAMASI...İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet, Özkan'ın 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturmak, 'bir terör örgütüyle bağlantısı olmak ve 'yüzlerce dolarlık tutarı terör örgütüne göndermek' ile suçlandığını açıkladı.

Özkan'ın bağlantısı olduğu iddia edilen kişi ya da örgütün ismi verilmese de İsrail medyasında Özkan'ın Hamas'a para yardımı yapmakla suçlandığı yazıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ...Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise Özkan'ın avukatı müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve Hamas ile herhangi bir alakasının olmadığını ifade ettiğini belirtti.

Gazze sınırındaki onlarca eylemcinin İsrail askerlerince öldürülmesi üzerine Türkiye mayıs ayında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre için ülkeden ayrılmasını istemişti. Özkan'ın davası İsrail-Türkiye ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme rastladı.

Türk Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu cuma günü Özkan'ın davası hakkında İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtmiş ve "İsrail'in bu yanlış politikalarından ve insanlıkla bağdaşmayan acımasızca zulümden vazgeçmesi lazım" demişti.

AYAKLARINA ZİNCİR VURDULAR!...11 Haziran'dan beri tutuklu bulunan ve sürekli gözaltı süresi uzatılan Özkan, ilk kez duruşma için mahkemeye getirildiği anlarda görüntülendi. Görüntülerde Ebru Özkan'ın el ve ayaklarına zincir vurulduğu görüldü.

Ebru Özkan kimdir aslen nereli neden gözaltına alındı?