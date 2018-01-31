Ay tutulmasının burçlara etkileri-Aşkta aldatma ve...

Ay tutulmasının burçlara etkileri-Aşkta aldatma ve...

31 Ocak 2018 ay tutulması 152 yılda bir olan sıradışı bir tutulma olacak. Türkiye'den de izlenen süper kanlı mavi ay tutulması saat 18.34'te gerçekleşecek. Kanlı ay , mavi ay ve süper ay tutulmasının burçlara etkileri yoğun olacak. Astrologlar ay tutulmasının Koç, Oğlak, Kova, Akrep, İkizler, Terazi, Balık, Yay, Bocak, Yengeç ve Aslan burçlarına etkilerini analiz etti. Kanlı Süper Mavi ay tutulması aşk hayatında radikal değişiklikler getirecek. İşte ay tutulmasının burçlara etkileri ve süper kanlı mavi ay tutulması nedir nasıl olur sorusunun yanıtı;

119
Ay tutulmasının burçlara etkileri-Aşkta aldatma ve...

SÜPER KANLI MAVİ AY NEDİR : ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor. ‘Süper ay’ ise Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor. ‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Süper Kanlı Mavi ay tutulması bu üç halin biraraya gelmesinden oluyor. Bu sebeple eşsiz bir önemde.

219
Ay tutulmasının burçlara etkileri-Aşkta aldatma ve...

AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ : Öncelikle bu ay tutulmasının en çok etkileyeceği burçları verelim. Asrolog Demet Baltacı, 28 Temmuz-5 Ağustos Aslanlar, 27 Ocak-3 Şubat Kovalar, 27 Nisan-3 Mayıs Boğalar, 29 Ekim-5 Kasım Akrepler için birinci derece etkili olacak diyor. Tutulmanın etkileri Şubat ayında ve Mart başında devam edecek.

319
Ay tutulmasının burçlara etkileri-Aşkta aldatma ve...

AY TUTULMASININ BU ETKİSİNE DİKKAT : Dolunaylar bedensel ve ruhsal daha hassas olduğumuz, dışsal ve içsel önemli farkındalıklar ve dönüşümler yaşayabileceğimiz süreçlerdir. Bu süper kanlı mavi ay tutulması da Aslan burcunda oluyor. Dolunayda güçlenen ateş enerjisi özgüvenimizi, yaratıcılığımızı, enerji, coşku ve motivasyonumuzu yükseltirken, kişisel isteklerimizde bencil, gururlu ve inatçı davranışlara yol açabilir. Övündüğümüz, gurur duyduğumuz, kendimizi diğer kişilerden daha üstün gördüğümüz yönlerimizle de sınanabiliriz. Bunları bencillik ve gurur yapmadan bütünün yararına kullanırsak büyük ödüller de alabiliriz.

419
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat