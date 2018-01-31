Ay tutulmasının burçlara etkileri-Aşkta aldatma ve...

31 Ocak 2018 ay tutulması 152 yılda bir olan sıradışı bir tutulma olacak. Türkiye'den de izlenen süper kanlı mavi ay tutulması saat 18.34'te gerçekleşecek. Kanlı ay , mavi ay ve süper ay tutulmasının burçlara etkileri yoğun olacak. Astrologlar ay tutulmasının Koç, Oğlak, Kova, Akrep, İkizler, Terazi, Balık, Yay, Bocak, Yengeç ve Aslan burçlarına etkilerini analiz etti. Kanlı Süper Mavi ay tutulması aşk hayatında radikal değişiklikler getirecek. İşte ay tutulmasının burçlara etkileri ve süper kanlı mavi ay tutulması nedir nasıl olur sorusunun yanıtı; Twitter

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SÜPER KANLI MAVİ AY NEDİR : ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor. ‘Süper ay’ ise Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor. ‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Süper Kanlı Mavi ay tutulması bu üç halin biraraya gelmesinden oluyor. Bu sebeple eşsiz bir önemde. Twitter

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AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ : Öncelikle bu ay tutulmasının en çok etkileyeceği burçları verelim. Asrolog Demet Baltacı, 28 Temmuz-5 Ağustos Aslanlar, 27 Ocak-3 Şubat Kovalar, 27 Nisan-3 Mayıs Boğalar, 29 Ekim-5 Kasım Akrepler için birinci derece etkili olacak diyor. Tutulmanın etkileri Şubat ayında ve Mart başında devam edecek. Twitter

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